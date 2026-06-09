Juve e Roma, fuori una: Kessié ha scelto dove giocare

Il centrocampista ivoriano ha rifiutato un’offerta ufficiale, ecco dove andrà

Impegnato con la sua Costa d’Avorio al Mondiale 2026, Franck Kessié è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il centrocampista ivoriano è senza dubbio una delle pedine più ambite anche in Italia. Dopo aver già vestito la maglia di club, il 29enne potrebbe tornare in Serie A a parametro zero.

Prima di partire per la rassegna iridata, il mediano ha rifiutato l’ennesima proposta di rinnovo dell’Al-Ahli, ribadendo al suo agente di voler tornare a giocare nel BelPaese, ma per chi?

Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca di Marzio, non è escluso che nelle prossime settimane possa esserci un ritorno di fiamma da parte della Juventus, ma stando alle informazioni in nostro possesso va monitorata con attenzione anche la pista Roma, soprattutto nel caso in cui dovesse esserci una partenza a centrocampo.

Già allenato da Gian Piero Gasperini nella fruttuosa stagione che ha preceduto il trasferimento in rossonero, Kessié sa benissimo che il suo ingaggio è fuori dalla portata delle squadre italiane e pur di poter tornare nella penisola è pronto a una riduzione importante del proprio salario.