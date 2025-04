È già a Roma: firma UFFICIALE e contratto di due anni

Giungono conferme in merito ad un’operazione particolarmente chiacchierata in casa Roma nelle scorse settimane. Ecco le utlime

La finestra di calciomercato in arrivo è pronta a ribaltare clamorosamente gli equilibri faticosamente instauratosi nel corso della stagione in corso e, in tal senso, non vi sono big italiane attualmente al riparo dalle inevitabili metamorfosi che colpiranno la massima lega italiana.

Basti pensare al tanto chiacchierato valzer di allenatori che coinvolgerà tutta la parte sinistra della classifica e che, inevitabilmente, causerà un uragano nelle priorità delle varie dirigenze nostrane. I vertici delle società più blasonate della penisola, difatti, dovranno necessariamente plasmare il proprio mercato interno alle esigenze e le velleità tecnico-tattiche dei propri allenatori.

Caso piuttosto particolare è quello di Claudio Ranieri, il quale sarà l’unico allenatore ad abbandonare la propria panchina conscio di godere del favore del popolo giallorosso e della stampa, che ne ha tessuto le lodi in seguito al vero e proprio miracolo sportivo compiuto negli ultimi mesi.

Tuttavia, nonostante l’addio dalla panchina, il tecnico di Testaccio continuerà a essere una preziosa risorsa per la società capitolina, che, già adesso, sta beneficiando delle sue indicazioni per scegliere il suo successore e per definire con maggior consapevolezza e chiarezza le priorità sia per quanto concerne le operazioni in entrata che quelle in uscita.

Shomurodov ha firmato: contratto fino al 2027

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della lista che Ranieri e Ghisolfi avrebbero stilato per individuare un vice Dovbyk per la prossima stagione e, nelle ultime ore, è giunta una conferma piuttosto inaspettata (o forse neanche troppo…).

C’è chi immaginava che i capitolini avrebbero ricercato un bomber dalle caratteristiche simili all’ucraino, chi ipotizzava che si sarebbe optato per un elemento complementare, che potesse fungere anche da seconda punta…

La verità è che, secondo quanto riportato da Biafora, il vice Dovbyk è già dentro Trigoria e lo scorso weekend ha segnato il gol che è valso un punto d’oro alla Roma di Sir Claudio. Stiamo naturalmente parlando di Eldor Shomurodov, il quale nelle scorse ore avrebbe firmato un prolungamento di contratto di due anni.