Addio Inter: colpaccio Roma in difesa

Ecco le ultime in merito ad uno dei nomi più discussi delle ultime settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Con Mats Hummels prossimo al ritiro, la Roma dovrà necessariamente rivolgersi al calciomercato estivo per portare nella capitale un sostituto e, nel caso in cui al posto di Ranieri dovesse giungere un allenatore particolarmente affezionato alla difesa a tre, diverrebbe consigliabile chiudere almeno un paio di operazioni per quanto concerne il ruolo di difensore centrale/braccetto sinistro o destro.

Il tutto dando per scontato che si decida di trattenere Victor Nelsson – innesto del calciomercato invernale -, il quale, per ora, nelle rare occasioni in cui è stato impiegato, ha restituito ottime sensazioni, manifestando una particolare attenzione difensiva e un dinamismo che potrebbe risultare prezioso nel caso in cui il prossimo tecnico giallorosso prediliga una difesa alta, in grado di ripiegare rapidamente in caso di possesso perso.

Nelle ultime settimane, ma soprattutto dal momento in cui Hummels ha ufficializzato il proprio ritiro a fine stagione (ipoteticamente viziato dal grave errore che ha condannato la Roma all’eliminazione dall’Europa League), sono iniziate a inanellarsi una serie di voci in merito ai nomi segnati sui taccuini di Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri e, nelle ultime ore, sono emersi degli aggiornamenti di particolare rilievo.

Lucumi mania in Serie A: triello tra Napoli, Roma e Inter

Il profilo finito nel mirino della Roma risponde al nome di John Lucumí, attuale pilastro difensivo del Bologna, nonché uno dei calciatori più in forma dell’intera lega. Non è un caso che, in seguito ad un’annata semplicemente luccicante, sulle sue tracce vi siano anche Napoli e Inter.

Si tratta di un difensore dalle caratteristiche ideali per il calcio contemporaneo, a causa di una forza fisica e un dinamismo in grado di garantirgli efficacia sia in marcatura stretta, che nell’uno contro uno a campo aperto.

Se ci aggiungiamo un’età di ventisei anni, che gli garantisce prospettiva ma anche l’esperienza necessaria a sbarcare in una realtà complessa, ecco che di colpo ci si accorge di quanto sia attraente il suo cartellino.

Non è un caso che, secondo le valutazioni di Transfermarkt, in questo momento la cifra che il Bologna potrebbe pretendere si aggira intorno ai 20 milioni di euro (potenzialmente gonfiata anche dal fatto che il calciatore andrebbe a rafforzare rose della stessa lega dei romagnoli).