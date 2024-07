De Rossi scarta il regalo: è il giorno di Soulé

Daniele De Rossi può finalmente abbracciare virtualmente il rinforzo per cui ha spinto di più: è il giorno di Soulè alla Roma

Il tecnico giallorosso ha da sempre individuato nell’argentino il profilo ideale per la sua rosa. Nonostante il piede mancino e la zona di campo da cui ama partire, simile a quella di Dybala, Soulé può diventare un imprescindibile per la squadra del prossimo anno.

Da qualche giorno ormai c’è una maggiore serenità sul fronte mercato Roma, almeno da quando mercoledì si è sparsa la notizia di un accordo trovato con la Juventus per Mathias Soulé. I numeri confermati sono quelli già diffusi da Fabrizio Romano e si attestano sui 26 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus semplici da raggiungere e altri 2 piuttosto complicati.

Proprio l’esperto di calciomercato, seguitissimo su X, ha parlato in questi minuti di una svolta vicinissima per l’accordo ufficiale. Ieri restavano da definire gli ultimi dettagli, come la percentuale sulla futura rivendita, con la Roma ferma sul 10% e la Juve che avrebbe voluto alzarla al 15%. Oggi ogni nube sembra essersi dissipata e nel corso del pomeriggio dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per Soulé in giallorosso.

La Roma mette le mani su Soulé: oggi è il grande giorno, parola di Fabrizio Romano

Come riportato da Romano su X: “Oggi è il giorno di Matias Soulé alla AS Roma”. L’ex giornalista di Sky Sport ha poi aggiunto: “Non è ancora il momento delle dichiarazioni ufficiali, ma è il giorno chiave per completare l’accordo dopo l’accordo verbale rivelato mercoledì”.

Insomma ormai l’argentino ex Frosinone si può considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso, per la gioia di De Rossi e dei tifosi. Il timore che si potesse trasformare in un’altra telenovela stile Frattesi o Xhaka aveva colpito l’ambiente capitolino, ma questa volta i Friedkin hanno deciso di fare uno sforzo economico più convincente per accontentare tutte le parti in causa.

Con l’arrivo di Soulé e Dahl (sbarcato poco fa a Trigoria), la Roma arriva a 4 colpi messi a segno in questo mercato, aggiungendo anche Ryan e Le Fee (Sangaré da considerarsi per la Primavera). Ora il prossimo potrebbe essere il centravanti (Dovbyk?).