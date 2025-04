Esonero lampo e nuovo ciclo: Mourinho scrive la parola fine

Nelle ultime settimane la ricerca di un nuovo allenatore sta indubbiamente sottraendo svariate ore di sonno a Sir Ranieri. Ecco le ultime

Nonostante vi sia un’avvincente lotta scudetto in atto – il pareggio con il Parma rimediato dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha infuso nuove massicce dosi di speranza nel popolo partenopeo -, e la rincorsa alla zona Champions sia altrettanto combattuta, gran parte dell’attenzione di milioni di tifosi e appassionati è attualmente incentrata sul frenetico valzer di panchine programmato per le prossime settimane, durante cui i precari equilibri conquistati nella stagione in corso sono pronti a cedere sotto il peso di una poderosa ristrutturazione delle formazioni facenti parte del lato sinistro della classifica.

Difatti, nominare una big che oggi possa dirsi assolutamente certa di ritrovarsi ad agosto con l’allenatore attualmente presente in panchina appare un’impresa a dir poco ostica, il che, inevitabilmente, ha alimentato una serie di speculazioni ancora in corso. Dal Napoli di Antonio Conte – il quale dopo la cessione di Kvara ha acuito le proprie riserve nei confronti della dirigenza partenopea -, passando per la Juve di Tudor, fino ad arrivare alla Roma di Sir Claudio, sono davvero numerosi e ingombranti gli elementi in gioco che potrebbero generare sviluppi inaspettati.

In particolare per quanto riguarda dell’eroe di Leicester, è oramai impossibile imbattersi in conferenze stampa in cui non gli vengano domandati aggiornamenti sulla ricerca di un prossimo allenatore. Di recente sono emerse delle novità proprio in relazione ad alcuni nomi orbitati intorno al pianeta Roma.

Jesus nuovo CT del Brasile, Mou in Arabia: cambia tutto per Ancelotti

Uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane risponde al nome di Carlo Ancelotti, la cui luccicante parabola alla guida del club più titolato della storia potrebbe andarsi a spegnere proprio al termine della stagione in corso.

Negli ultimi mesi le voci sul suo futuro hanno letteralmente invaso i social, ma, di recente, sono emerse nuove indiscrezioni pronte a dissipare le nubi intorno all’avvenire dell’ex tecnico del Milan.

Difatti, secondo quanto riportato da takvim.com.tr, pare che vi siano delle novità relative al futuro di due tecnici, in grado di influenzare direttamente le ipotesi sul futuro di Ancelotti. Pare infatti che Jorge Jesus sia letteralmente ad un passo dall’esonero dall’Al-HIlal e, dunque, dal successivo ingaggio come nuovo CT della nazionale brasiliana.

Al suo posto, sempre secondo il portale turco, sarebbe in lizza José Mourinho, il quale starebbe intrattenendo colloqui proprio con i giganti della Saudi Pro League. Un nuovo assetto che, inevitabilmente, escluderebbe la tanto chiacchierata ipotesi Brasile per Ancelotti.