Mourinho bianconero: incontro e annuncio ufficiale

Mourinho bianconero, dopo l’incontro potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per il clamoroso ritorno dello Special One in panchina

José Mourinho, nonostante il suo addio, rimane ancora oggi nei cuori di una parte dei tifosi romanisti. Il suo arrivo nella capitale fu accolto con grande ottimismo, ottimismo che in parte è stato ripagato dallo Special One sia in termini di trofei che di attaccamento ai colori.

Il primo anno è stato forse il migliore, grazie alla conquista della Conference League, primo trofeo europeo della storia della formazione capitolina. La coppa alzata al cielo di Tirana ha interrotto un lungo digiuno che durava da oltre 10 anni, quando ad alzare l’ultimo trofeo conquistato fu nientemeno che Luciano Spalletti.

Anche in Europa League la Roma è riuscita ad ottenere risultati senza precedenti, arrivando fino alla finale di Budapest, persa poi ai rigori contro il Siviglia anche a causa di un arbitraggio decisamente da rivedere. In campionato però Mourinho non è riuscito ad eguagliare quanto di buono fatto nelle coppe continentali, fattore che ha portato poi all’esonero. Secondo le ultime indiscrezioni però il portoghese sarebbe pronto ad un clamoroso ritorno.

Mourinho pronto al ritorno: accordo e annuncio ufficiale

Un periodo fatto di luci e ombre per Mourinho nella capitale. In Europa i risultati sono stati senza precedenti, ma a far pendere l’ago della bilancia in favore del suo addio sono stati i piazzamenti in campionato. In Serie A infatti la Roma non è mai riuscita ad andare oltre il sesto posto, nonostante un monte ingaggi da quarta o terza forza della lega.

Quest’anno poi, dopo un’impresa quasi sfiorata a Budapest, qualcosa deve essersi definitivamente spezzato, tanto che i giallorossi erano scivolati addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato al definitivo addio.

Secondo quanto riporta il portale turco Sporx però Mourinho potrebbe essere pronto ad un clamoroso ritorno in panchina per allenare il Fenerbache che, secondo le parole del suo presidente avrebbe soddisfatto le richieste economiche del tecnico.

💥”MOURINHO, BEŞİKTAŞ’I KABUL ETTİ” Hüseyin Yücel: “Yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş’ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş’ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını,… pic.twitter.com/4pmrozoE3U — Sporx (@sporx) May 18, 2024

“Circa un mese fa ho incontrato Jose Mourinho a Istanbul. Gli ho detto che volevo vederlo al Beşiktaş. e che era perfetto per la nostra squadra. Jose Mourinho ha detto che avrebbe fatto una valutazione dopo l’offerta, risposto dopo un po’ e ha detto che gli sarebbe piaciuto incontrarci di nuovo in Italia la prossima settimana.

“Come Beşiktaş abbiamo soddisfatto le aspettative economiche di Mourinho. Lavoriamo specificatamente sulle sponsorizzazioni. Siamo pronti a soddisfare i numeri. Valuteremo la questione Mourinho in consiglio d’amministrazione e avremo un incontro finale in Italia la prossima settimana.”