Il grande ex lo ‘consegna’ alla Roma: l’Inter completa il cerchio

Le ultime indiscrezioni potrebbero creare un interessante effetto domino, coinvolgendo anche Roma ed Inter. Ecco cosa sta succedendo

Alle prese con le ultime fatiche della stagione, la Roma punta a conquistare punti importanti con cui consolidare almeno la propria posizione in classifica. A 180 minuti dalla fine del campionato, però, è già tempo di bilanci e di programmazione.

In attesa di definire anche ufficialmente la questione relativa al nuovo DS, i giallorossi hanno già cominciato a scandagliare diverse piste con cui riuscire a puntellare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi. Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della Roma – non è un mistero – c’è sicuramente anche la difesa. Con il rebus Smalling ancora tutto da decifrare e il ritorno di Huijsen alla Juventus alla scadenza del prestito, i giallorossi sono chiamati a puntellare con efficacia un reparto che ha evidenziato dei limiti nel corso della stagione. Per farlo servono innesti mirati; il tutto, però, va inserito in una dialettica che chiami in causa anche la sostenibilità in termini di bilancio.

Calciomercato Roma, Fazio-Boca Juniors ‘libera’ Valentini: ecco cosa sta succedendo

Come già rivelatovi in tempi non sospetti da asromalive.it, un profilo finito nei radar della Roma è quello di Nicolas Valentini. Monitorato anche dalla Lazio nei mesi scorsi, il difensore argentino con passaporto italiano fa gola anche all’Inter, che sta provando a capire eventuali margini di manovra.

Dal canto suo, il Boca Juniors non è ancora riuscito a ricucire lo strappo con l’entourage del calciatore, il cui contratto con gli Xeneizes – in scadenza nel dicembre del 2024 – non è stato ancora rinnovato. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Argentina si inseriscono proprio in questo tipo di scenario. Secondo quanto riferito da Boca Noticias.com, infatti, il Boca Juniors avrebbe già cominciato a ragionare in vista del successore di Valentini. A tal proposito, una delle ultime candidature finite sul tavolo dei dirigenti del Boca è quella di Federico Fazio, che salvo clamorosi colpi di scena si svincolerà dalla Salernitana il 30 giugno. Forte del gradimento dell’esperto difensore ex Roma, il club di Buenos Aires potrebbe prendere in considerazione l’idea di riportare in patria il “Generale” Fazio, alla ricerca di nuovi stimoli.

Stando così le cose, è inevitabile dedurre come tra Valentini e il Boca sia calato un vero e proprio gelo. I club italiani continuano a monitorare la situazione, pronti a far saltare il banco. La concorrenza, però, non demorde. La sensazione è che ci siano tutte le carte in regola per assistere ad un vivace duello di mercato.