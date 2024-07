Offerta da oltre trenta milioni: blitz a Roma per l’attaccante

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione della attaccante: i giallorossi hanno sciolto le riserve

Inaugurata dall’accelerazione improvvisa impressa all’affare Soulé, questa settimana ormai entrata nel vivo potrebbe rivelarsi densa di importanti cambiamenti in casa Roma anche e soprattutto per quanto riguarda le manovre legate all’erede di Lukaku.

Incassata la decisione di En-Nesyri che ha sposato la causa del Fenerbahçe di José Mourinho, memorizzate le richieste del Villarreal per Sorloth, i giallorossi hanno deciso di affondare il colpo per Artem Dovbyk. Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, la Roma sarebbe intenzionata a mettere sul piatto un’offerta leggermente superiore ai 30 milioni di euro. Per fare il punto della situazione, l’entourage dell’attaccante ucraino avrebbe avuto un incontro con l’area tecnica della Roma nella Capitale. Un summit utile a ribadire le rispettive posizioni. Si tratta di un punto di nevralgica importanza visto che la trattativa tra Dovbyk e l’Atletico sta vivendo un apparente fase di stallo. Scenario nel quale i giallorossi vogliono inserirsi a gamba tesa per provare a far saltare il banco. Dovbyk è molto più di una semplice idea: la prima offerta ufficiale della Roma è ormai imminente. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi futuri.