Il vento d’Arabia scuote Milan e Roma: ‘scambio’ da urlo

Calciomercato Roma, il vento d’Arabia scuote giallorossi e rossoneri. Lo scambio è da urlo e interessa anche la squadra della Capitale

Porte girevoli in tutte le big europee. O almeno in tutte, per dire il vero. E tra i portieri che interessano alle squadre top, soprattutto in Premier League, c’è senza dubbio Mile Svilar. Ma andiamo con ordine.

In Inghilterra c’è una squadra che il portiere lo deve cambiare per forza. Tant’è che domenica pomeriggio, dopo due errori decisivi contro il Lione, non è stato convocato. Parliamo del Manchester United che ha fatto fuori Onana e che ha messo nel mirino un portiere accostato al Milan nel corso di questi ultimi mesi. Anche in casa rossonera il futuro di Maignan è incerto – l’offerta di rinnovo è arrivata al ribasso – e quindi l’entourage dei lombardi sta cercando un nuovo numero uno. Sia i Diavoli Rossi d’Oltremanica, che il Diavolo italico, stanno cercando il portiere del Lille Chevalier. Secondo le informazioni riportate da Givemesport in queste ore, inoltre, proprio gli inglesi hanno alzato la posta, programmando un affondo importante per le prossime ore. E se dovesse andare a buon fine, visto come detto le possibilità difficoltà per il rinnovo del francese, allora ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Svilar.

Calciomercato Roma, lo scenario per Svilar

Altra notizia: Onana ha delle offerte dall’Arabia Saudita, quindi una sua partenza in questo momento appare davvero scontata. E, insomma, tornando al discorso di prima, il Milan potrebbe riavere un ritorno di fiamma per Svilar che sì, nelle scorse settimane è stato accostato ai rossoneri.

Come sappiamo, il rinnovo del portiere della Roma è tutt’altro che semplice e scontato. Balla un milione tra la domanda del giocato e l’offerta messa sul piatto dal club giallorosso. Non c’è fretta, lo sappiamo, l’accordo scade nel 2027 e lo stesso Svilar ha detto che è una cosa che non gli mette pressione. Ma se il Milan si dovesse presentare con 40 milioni di euro sul piatto, e un ricco contratto per lui (per i capitolini sarebbe tutta plusvalenza) allora le cose potrebbero davvero cambiare. Vedremo.