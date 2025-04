L’Inter sacrifica un big: scambio con Chiesa e bomba da 100 milioni

L’Inter sacrifica un big. Difficile pensare al mercato in questa fase della stagione in cui la società nerazzurra punta a vincere tutto. Ma con Beppe Marotta tutto è possibile.

Campionato, Champions League e Coppa Italia, e poi nuovamente campionato, Champions League e Coppa Italia. L’Inter di Simone Inzaghi e del presidente Beppe Marotta lavora, gioca e vince a ciclo continuo.

Anche in questa stagione si punta al massimo. Un massimo chiamato Triplete. La Milano nerazzurra non lo ha mai tenuto nascosto e mai come in questa annata in cui le grandi squadre come il Real Madrid ed il Manchester City appaiono in crisi l’obiettivo massimo può essere raggiunto. Un passo alla volta, una vittoria dietro l’altra spiana la strada verso il possibile trionfo. Quindi concentrazione massima rivolta su ogni singola gara per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo. Eppure anche dalle parti della Pinetina non mancano le distrazioni lanciate ad arte dal mercato.

L’Inter sacrifica un big. Addio a Barella, destinazione Liverpool

Da almeno un lustro la società nerazzurra può vantare il miglior organico, e non soltanto a livello nazionale. Beppe Marotta è riuscito a ricreare all’Inter la medesima, e vincente, pozione magica che tanti successi ha regalato alla Juventus di Andrea Agnelli.

Ora, però, il numero uno dell’Inter dovrà difendersi dagli attacchi provenienti dal Liverpool che ha decisamente puntato un campione nerazzurro. Stando alle informazioni in possesso di Fichajes i Reds avrebbero messo gli occhi su Nicolò Barella. Il tecnico Arne Slot ha scelto il 28enne centrocampista dell’Inter per rafforzare la sua mediana. La società nerazzurra valuta il classe 1997 di Cagliari 87 milioni di sterline, poco meno di 100 milioni di euro. Somma ingente anche per un top club della Premier League come il Liverpool che, però, potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica di spessore. Un prospetto peraltro da sempre ammirato e seguito da Beppe Marotta: Federico Chiesa. L’ex attaccante della Juventus potrebbe pertanto lasciare la Premier League e ritornare in Serie A. A Liverpool ci stanno pensando seriamente.

L’Inter, dal canto suo, ci riflette ma con calma. Al momento i pensieri conducono altrove.