Rottura del crociato UFFICIALE: salta anche la Roma

Rottura del crociato ufficiale. La stagione è finita in anticipo e salta anche la Roma. Ecco cosa è successo nel pomeriggio di domenica

Stagione finita con largo anticipo. Quindi, se fino a pomeriggio c’erano dei dubbi sul fatto della sua presenza, adesso non ce ne stanno più. Nel match contro i giallorossi, insomma, è ufficiale che non ci sarà.

Una perdita importante per una squadra che si gioca un posto europeo. Una perdita importante per una squadra che, sta dimostrando soprattutto nelle ultime settimane, di avere dei problemi nel momento in cui cambia gli uomini. Non era così fino a poco tempo fa, e invece anche dalle parti della Lombardia hanno di questi problemi. Oggi, dopo una torsione importante al ginocchio ha lasciato il campo in anticipo. Ed è stato immediatamente sottoposto a degli esami struimentali che hanno evidenziato un problema serio. Quindi niente Roma.

Stagione finita per Kolasinac: si è rotto il crociato

“Al termine del match contro il Bologna, Sead Kolašinac è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter”. Questo il comunicato ufficiale dell’Atalanta che ha messo in evidenza i fatti. Quindi per il difensore di Gasperini la stagione si è chiusa in anticipo. E si rivedrà nella prossima, molto inoltrata. I tempi come abbiamo visto sono diversi da giocatore a giocatore, ma almeno sei mesi fuori sono “garantiti”.

Una grossa perdita, come detto prima, per l’Atalanta che è tornata alla vittoria dopo tre sconfitte di fila contro il Bologna dando di nuovo fiato alle proprie speranze Champions League.