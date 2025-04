Allegri alla Roma, l’annuncio dopo il derby: “Lo troverai qui”

Nell’immediato post partita di Lazio-Roma si è tornato a parlare di Allegri sulla panchina della Roma: rivelazione choc

Pari e patta. E tutti scontenti. Questo l’esito del Derby della Capitale, finito con un pareggio che forse, considerando il fatto che i biancocelesti erano passati in vantaggio per primi, lascia più soddisfatta la Roma, che tra l’altro dovrebbe fare un monumento a Mile Svilar, capace di salvare il risultato in più di un’occasione.

Sebbene, come detto, l’esito della gara in sé soddisfi più Claudio Ranieri che Marco Baroni, il pareggio non serve molto ai giallorossi che, dopo il pareggio casalingo con la Juve – anch’esso in rimonta – hanno perso ulteriore terreno da quel quarto posto che significherebbe Champions League. E quindi maggiori introiti. E quindi, forse, un’eccezionale calamita per attirare un allenatore di grido sulla panchina del prossimo anno.

Dopo aver tentato di convincere Gian Piero Gasperini a sposare la causa giallorossa, ed aver flirtato – al di là delle dichiarazioni di rito – con Roberto Mancini, Maurizio Sarri e compagnia andante, il favorito d’obbligo nella corsa alla successione di Sir Claudio sembra essere ora Stefano Pioli.

Il tecnico parmigiano risponde perfettamente all’identikit tracciato dal mister capitolino, nonché da Ghisolfi e dagli stessi Friedkin. Italiano, capace, conoscitore della Serie A e molto motivato a riprendersi la scena nel campionato italiano.

Sulla figura dell’ex allenatore del Milan aleggia ancora però l’ombra di un big il cui nome continua ad essere accostato di quando in quando alla Roma. È accaduto anche ieri sera nella pancia dell’Olimpico, quando un giornalista ha posto una precisa domanda a Claudio Ranieri. Ovvero a colui a cui spetta la scelta sul suo erede.

Allegri, il futuro è già scritto: le parole di Ranieri

Durante il consueto incontro con la stampa dopo il Derby, un giornalista ha chiesto a Ranieri se ci avrà modo di ritrovare Allegri allo Stadio Olimpico il prossimo anno. La risposta del 73enne di San Saba, che già da qualche settimana ha posto una sorta di altolà a domande sul nuovo allenatore, ha incuriosito non poco i presenti.

“Credo di sì“. Poi, tra i mormorii e le risate generali, la piccola rettifica: “Sulla panchina della Roma? No, questo non lo so. Mannaggia a te. Se trova squadra in Italia certo che lo troverai qui“, la chiosa dell’allenatore, che ieri ha diretto per l’ultima volta in carriera la ‘sua’ Roma in una stracittadina.