Voti Lazio-Roma 1-1, Svilar monumentale e…Magias Soulé: doppia bocciatura pesantissima

Voti Lazio-Roma, Svilar monumentale e magia di Soulé: le due squadre della Capitale si contendono i punti nel derby. Doppia bocciatura choc.

Nel cuore pulsante della Capitale, il Derby della Capitale tra Lazio e Roma si è consumato in un clima di alta tensione, sia dentro che fuori dal campo. La partita, valida per la 32ª giornata di Serie A, si è alla fine conclusa con un pareggio per uno a uno, non in grado di lanciare con veemenza una delle due compagini verso la zona Champions ma certamente in grado di evitare, su entrambe le sponde, quella che sarebbe stata una ancora meno gradita sconfitta.

La giornata è stata segnata da gravi disordini nelle ore precedenti al match. Scontri tra le tifoserie hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con l’impiego di lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi violenti. Secondo quanto riportato, tredici agenti sono rimasti feriti durante gli scontri, evidenziando la necessità di misure di sicurezza più efficaci in occasione di eventi ad alto rischio.

Andando alle cose più gradevoli di campo, la prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre impegnate in un’intensa battaglia a centrocampo. ​

Voti Lazio-Roma​, la magia di Soulé risponde a Romagnoli: finisce in parità tra Baroni e Ranieri

La Lazio ha creato le occasioni più pericolose, in particolare con Isaksen, che ha costretto il portiere giallorosso Svilar a due interventi decisivi. La Roma ha faticato a costruire azioni offensive significative, mantenendo comunque una solida organizzazione difensiva.

Appena iniziata la ripresa, la Lazio ha trovato il vantaggio: al 46°, su calcio di punizione battuto da Luca Pellegrini, Romagnoli ha anticipato Mancini e, con un preciso colpo di testa, ha battuto Svilar, portando i biancocelesti sull’1-0, dopo aver impensierito le retrovie giallorosse, sempre su calcio d’angolo, nei primi quarantacinque minuti.

La Roma ha reagito con determinazione, ma la difesa della Lazio ha resistito agli attacchi in più occasioni, con il pericolo maggiore vissuto sul colpo di testa da calcio d’angolo di Gianluca Mancini, la cui girata è stata deviata con un grandissimo intervento da Mandas. Nulla ha potuto invece l’estremo difensore della Lazio sul gran goal di Matias Soulé, arrivato al 65esimo e valso il pareggio​ finale di un derby che non ha contribuito per nessuna delle due squadre a realizzare l’atteso e sperato lancio verso la Champions League.

Svilar 8.5; Celik, Mancini 6, N’Dicka 6; Saelemaekers, Paredes 5.5, Koné 6.5, Angeliño 6; Soulé 7.5, Pellegrini 4.5; Dovbyk 4.5

Cristante 5 Shomurodov 5.5 Baldanzi sv El Shaarawy sv