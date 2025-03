Gasperini firma per 4 anni con la Roma: tutte le cifre dell’accordo

Tra la Roma e Gian Piero Gasperini ci sarebbe già un accordo.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, nel prossimo weekend bisogna registrare un turno di campionato davvero interessante. La Roma, dal canto suo, giocherà sabato sera allo Stadio Via del Mare per sfidare il Lecce guidato da Marco Giampaolo.

Visti i quattro punti di distacco dal Bologna quarto, di fatto, la squadra di Claudio Ranieri dovrà fare di tutto per portare a casa un successo che sarebbe davvero fondamentale nella corsa alla qualificazione della prossima edizione della Champions League. Nel frattempo, però, in casa Roma si sta parlando molto su chi sarà l’anno prossimo la nuova guida tecnica.

Tra i tanti profili accostati al club capitolino bisogna sicuramente inserire Gian Piero Gasperini. Proprio sull’attuale tecnico dell’Atalanta, tra l’altro, bisogna registrare un annuncio davvero importante.

Roma, accordo con Gasperini: ecco tutte le cifre dell’intesa

Ubaldo Righetti, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Romanista’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “La Roma ha già un accordo con Gasperini. Resta da risolvere l’uscita dall’Atalanta, visto che ha ancora un anno di contratto con la ‘Dea’, ma è lui il prescelto per la panchina giallorossa”.

L’ex calciatore romanista ha poi concluso il suo intervento: “La Roma ha un accordo con Gian Piero Gasperini per un contratto di quattro anni con opzione per il rinnovo. Il tecnico avrà un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione a salire”.