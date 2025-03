Mancini al posto di Gasperini: la Roma ‘chiude’ i giochi

Un colpo di scena dietro l’altro nella scelta che coinvolge in maniera diretta la panchina della Roma: ecco cosa sta succedendo

Mancano ancora diverse settimane prime della fine di una stagione che, però, per le squadre italiane sta regalando molte più delusioni che gioie. Ecco perché alcuni top club stanno già programmando le prossime mosse con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati ponendo basi solide al nuovo progetto tecnico. In un mosaico ancora tutto da comporre, ad esempio, impossibile non prendere in considerazione quanto sta succedendo in casa Roma.

I giallorossi – non è un mistero – non hanno ancora sciolto le riserve in merito al profilo giusto al quale affidare le redini della propria panchina. Nelle ultime settimane, però, qualcosa sta cambiando. Pur continuando a tenere molto calda la pista che porta a Montella, infatti, i capitolini continuano a muovere passi concreti per Gasperini, non mollando la presa neanche per Allegri. Lo stesso dossier Ancelotti è più intricato che mai visto che sull’attuale tecnico del Real Madrid ha fatto nuovamente irruzione il Brasile. Ad ogni modo, allo stato attuale della situazione, tra le piste più calde battute dalla Roma c’è sicuramente quella che porta a Gasperini. Nessun accordo o strette di mano, sia chiaro. La promessa di riaggiornarsi per capire se e in quali termini poter imbastire iniziare un progetto, però, sono indizi molto concreto. Al resto sarà il tempo a far assumere contorni più precisi.

Mancini in Serie A, niente Juventus: come cambiano le carte in tavola

Ad ogni modo, a meno di clamorosi colpi di scena, l’avventura di Gasperini alla guida dell’Atalanta sembra ormai essere giunta al capolinea. Fisiologico epilogo di anni intensissimi nei quali l’ex allenatore dell’Inter ha proiettato la ‘Dea’ in una dimensione europea ben oltre le più rosee aspettative. I segnali lanciati dalla proprietà e dallo stesso Gasp – in questo senso – sono inequivocabili.

E così gli orobici si stanno già muovendo sotto traccia per non farsi trovare impreparati. A tal proposito, sorprende fino ad un certo punto che al progetto nerazzurro sia stato accostato senza troppi giri di parole Thiago Motta, da pochi giorni esonerato dalla Juventus. Qualche timido abboccamento in questo senso c’è stato, ma al momento niente che lasci presagire un affondo concreto in tempi relativamente brevi. In una lista destinata ad allungarsi nel corso dei prossimi mesi, l‘Atalanta sta infatti seguendo anche altri allenatori. Tra questi – secondo quanto evidenziato da Edoardo Mecca con un post apparso sul proprio profilo ‘X’, ci sarebbe anche Roberto Mancini. Accostato con forza alla Juventus prima che i bianconeri decidessero di virare su Tudor, il profilo dell’ex CT della Nazionale sarebbe molto apprezzato dalle parti di Zingonia. Che si possano creare i presupposti per un affondo importante? Mancini, intanto, aspetta, consapevole che la prossima estate potrebbe risultare uno snodo cruciale ai fini del suo eventuale ritorno in Serie A.