Nuovo bomber per la Roma: Ranieri se l’è lasciato sfuggire

Lazio-Roma, le parole di Claudio Ranieri dopo il pareggio per 1 a 1 targato Romagnoli e Soulé: ‘coinvolto’ anche il colpo di calciomercato in attacco.

Si è concluso con un pareggio combattuto e carico di tensione l’attesissimo Derby della Capitale tra Lazio e Roma, andato in scena allo stadio Olimpico in un clima infuocato e con gli spalti gremiti. Una sfida intensa, segnata da ritmi elevati, occasioni da entrambe le parti e un equilibrio che non si è mai spezzato fino al triplice fischio finale.

Nel post-partita, le voci dei protagonisti non si sono fatte attendere. Tra i primi a parlare ai microfoni di DAZN c’è stato Matías Soulé, autore di una prestazione di grande sacrificio e tecnica, che ha sottolineato quanto fosse importante non perdere una gara così sentita dalla tifoseria e pareggiata proprio da una sua rete, in pieno stile Paulo Dybala.

“Sono contento per il goal, peccato per il risultato, il pareggio meglio della sconfitta ma dobbiamo ancora lavorare per fare più punti. Siamo sulla buona strada ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Con Dybala e con i tifosi siamo un tutt’uno, peccato per il risultato perché volevamo vincere come sempre“.

Dall’altra parte, Mile Svilar, ancora una volta protagonista tra i pali con interventi decisivi, ha evidenziato l’orgoglio per la compattezza mostrata dalla squadra, pur ammettendo il rammarico per le occasioni sprecate. “Se vediamo i due tempi, il risultato è giusto purtroppo. Volevamo vincere, come detto settimana scorsa: meglio pareggiare che perdere, ma con questo punto non siamo andati molto avanti. Peccato, ma il risultato è giusto. La parata più difficile è stata quella del primo tempo, non l’ho vista arrivare, sul loro colpo di testa. Avrei preferito i tre punti al vincere il trofeo di Man of the match. Dispiace non aver permesso a Ranieri di chiudere con una vittoria finale in un derby. Perdiamo questo punto e andare avanti, ci sono altre sei finali”.