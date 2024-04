Dall’Inter alla Roma: rottura con il club e maxi sconto | ASRL

Un mancato rinnovo di contratto fa incrociare di nuovo le vie di calciomercato di Inter e Roma la prossima estate

Reduce dalla complicata trasferta di Udine visto lo spavento per il malore di Evan Ndicka, la Roma ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo tutti gli accertamenti fatti dal difensore Ivoriano, che hanno escluso la presenza di un infarto o di problemi cardiaci importanti. Dopo un giorno di riposo, la squadra oggi tornerà ad allenarsi per preparare il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan.

Una sfida alla quale non potrà prendere parte Dean Huijsen, protagonista del clamoroso errore che ha spalancato la via del gol a Pereyra domenica pomeriggio. Preso in prestito secco dalla Juventus a gennaio, il diciannovenne olandese non è stato inserito nella lista Uefa e in estate molto difficilmente verrà confermato dai giallorossi, visto che la Juve considera come unica alternativa alla permanenza a Torino una cessione a titolo definitivo.

Dall’Inter alla Roma: difensore gratis

Con Diego Llorente in prestito dal Leeds e l’incognita Chris Smalling, la nuova dirigenza romanista, una volta entrata in carica, dovrà considerare la necessità di rinforzare il pacchetto arretrato e per farlo potrebbe entrare in rotta di collisione con l’Inter. Nonostante gli arrivi di Pavard e Bisseck lo scorso anno, I nerazzurri stanno sondando da tempo il mercato dei difensori centrali.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento concreto per Nicolas Valentini, ma secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, anche la Roma è stata avvisata della rottura delle trattative di rinnovo tra l’entourage del calciatore e il Boca Juniors, Una situazione che, visto il contratto in scadenza nel dicembre del 2024, mette in difficoltà il club argentino. Finora, infatti, la dirigenza di Buenos Aires aveva fatto riferimento alla clausola rescissoria da 14 milioni di dollari di fronte ai sondaggi dei club europei, ma con così pochi mesi di contratto, potrebbe essere costretta a concedere sconti per non rischiare di perdere il ventitreenne con passaporto italiano a parametro zero., seguito anche dalla Lazio nei mesi scorsi.