Roma-Juve da prova TV: incubo squalifica dopo il big match

Roma-Juve, attenzione alla prova tv: un calciatore a rischio squalifica dopo il match contro i bianconeri: ecco perché

Questa parte finale di stagione rischia di essere molto più complicata di quanto ci si aspettasse per la Roma. I giallorossi sono ancora in corsa sia in campionato che in Europa, anche se in entrambi i casi servirà uno sforzo superiore per riuscire a centrare e l’obbiettivo.

La sconfitta in casa per 0-2 contro il Leverkusen è una ferita ancora aperta, tuttavia i giallorossi hanno l’obbligo di provarci, per portare a casa la terza finale europea consecutiva. Anche in campionato la situazione non è semplicissima, nonostante la formazione capitolina occupi al momento una delle posizioni valide per la Champions League.

Il pareggio con la Juventus sta stretto ai giallorossi, che adesso si vedono costretti a fare il risultato a Bergamo per sperare di ottenere un posto tra le prime cinque della classifica. Come se non bastasse arrivano pessime notizie per De Rossi, con uno dei suoi pupilli che rischia una pesante squalifica.

Roma-Juve, brivido prova tv: rischia di saltare l’Atalanta

Questo finale di stagione dunque vede la Roma rischiare di rimanere con un pugno di mosche, dopo esser tornata ad accarezzare il sogno Champions grazie a Daniele De Rossi, a cui vanno riconosciuti comunque i meriti di aver risollevato una squadra ormai con il morale a pezzi, portandola anche in semifinale di Europa League per il secondo anno consecutivo.

I giallorossi adesso sono attesi da alcune sfide cruciali, come appunto il ritorno in Germania contro la formazione di Xabi Alonso, ma non solo. Anche in campionato Pellegrini e compagni dovranno scendere in campo a Bergamo, contro l’Atalanta, e uno dei titolarissimi rischia di rimanere escluso.

Stiamo parlando di Bryan Cristante che, secondo quanto riporta Calciomercato.com, avrebbe proferito una bestemmia durante il match contro la Juventus, cosa che se accertata potrebbe portare ad una squalifica in vista della trasferta di Bergamo.

Il precedente in casa Lazio: nessuna squalifica per Lazzari

Non è la prima volta che un calciatore viene sorpreso dalle telecamere nel proferire una bestemmia. Successe quest’anno anche nel corso di Lazio-Fiorentina, con i padroni di casa che riescono a trovare la via del gol a tempo quasi scaduto, scatenando i festeggiamenti dei calciatori in campo.

In quell’occasione sui social uscì un video delle celebrazioni dei biancocelesti, nel quale si sente chiaramente uno dei calciatori laziali (Lazzari) bestemmiare durante l’esultanza insieme al compagno Immobile.

Nonostante i riscontri audio e video in quel caso la procura non intraprese nessuna azione contro i tesserati o contro la società, mentre un diverso trattamento potrebbe essere adottato per il numero 4 giallorosso.