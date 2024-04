Dall’Inter alla Juve: firma da 20 milioni

Giungono succulenti aggiornamenti in merito ad uno dei protagonisti assoluti del calciomercato italiano. Il contratto è già pronto

Avere un portiere affidabile tra i pali è uno di quei pochi elementi che esula completamente dalla preparazione di una partita da parte dell’allenatore…

Lo scopo di un tecnico, tendenzialmente, è quello di far subire meno conclusioni possibili alla propria porta e, in tal senso, pare difficile immaginare un allenatore che costruisca un sistema di gioco affidandosi al fatto che il proprio portiere riesca a disinnescare tutte le conclusioni avversarie.

Ciononostante si tratta di un fattore potenzialmente decisivo all’interno dell’economia di una partita e la Roma, come testimoniato ieri sera nel confronto con l’Udinese, ne sà qualcosa.

Senza la disumana parata di Mile Svilar su Lucca all’81esimo, è alquanto probabile che staremmo parlando di una Roma a distanza siderale dal Bologna di Thiago Motta e di un’Atalanta letteralmente attaccata agli scarichi di DDR & co. Consci dell’importanza di un portiere capace di tali miracoli, i club della Serie A sono pronti a far partire un valzer di mercato tra i pali.

Contratto pronto per Antonio Di Gregorio

E’ stato segnato sui taccuini della Roma per qualche mese, ma, ormai, il destino di Michele Di Gregorio pare segnato. La vecchia signora di Cristiano Giuntoli parrebbe aver capitalizzato il blitz milanese per portare a Vinovo il talentoso estremo difensore attualmente proprietà di Adriano Galliani del Monza e, nel corso delle ultime ore, si è iniziato a parlare di cifre vere e prorprie per il contratto del classe ’97.

I vertici bianconeri avrebbero pronti sul tavolo un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione, con scadenza fissata al 2029. Dunque, Milan, Roma e Inter bruciati sul tempo, anche se vi è da considerare che i nerazzurri vantano una percentuale del 10% sulla rivendita del milanese.

All’interno della trattavia, considerando che i brianzoli non alcuna intenzione alcuna di scendere sotto i 20 milioni di euro fissati per il cartellino del numero 16 biancorosso, potrebbe inserirsi Mattia Perin, ormai deciso ad abbandonare Vinovo per tornare protagonista di un progetto in Serie A.