Moviola Udinese-Roma, gol nel recupero: tifosi rivali zittiti

Udinese-Roma, le polemiche sono spente dalla moviola dei giornali di questa mattina. Le decisioni arbitrali tutte corrette. Ecco cosa dicono i quotidiani

La gioia è stata indescrivibile. Non solo per i tre punti pesantissimi, ma anche per tutte le polemiche che hanno accompagnato questo recupero. Udinese-Roma ha visto l’affermazione dei giallorossi grazie al gol di Cristante qualche secondo dopo il 94′, e cioè dopo la fine anche dei 4 di recupero che erano stati concessi.

E non sono mancate le polemiche, ovviamente. Soprattutto sui social i tifosi delle altre squadre si sono scatenati. Quelli della Lazio ad esempio, che è evidente credano ancora nella rimonta (da ieri sera un poco di meno) e pure quelli del Bologna. Polemiche inutili, a quanto pare, visto che l’operato di Pairetto è stato valutato in maniera ottima dai giornali.

Udinese-Roma, la moviola dei giornali

Partiamo dal Corriere dello Sport, che sottolinea come sia stato giusto il tempo extra appunto sul gol della Roma. I quattro di recupero erano comunque pochi, ma ha fatto bene ad allungare il tutto per via dei cambi che ci sono stati a ridosso del 90′. Un voto pieno, 6,5, che non lascia spazio a polemiche e commenti.

Ed è dello stesso avviso anche la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia stato giusto non far battere l’ultimo calcio d’angolo: di tempo non ce n’era più, e quindi squadre negli spogliatoi con la vittoria meritata, perché cercata con insistenza, da parte della Roma. Una Roma che oggi tornerà a lavorare a Trigoria dopo essere rientrata intorno alla mezzanotte in città. Una trasferta tutta in un giorno quella voluta da De Rossi che, invece, tornerà alle cose “normali” contro il Napoli. I giallorossi infatti partiranno in treno dopo la rifinitura. E poi rientreranno domenica sera dopo la partita.