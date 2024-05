Polveriera Allegri, Giuntoli è da solo: colpo di scena Thiago Motta

Il futuro della panchina della Juventus è sempre all’ordine del giorno. L’ultima indiscrezione aggiunge un nuovo tassello al puzzle

Al termine di una gara dai mille volti, la Juventus è riuscita a strappare un punto prezioso dal confronto con la Roma di Daniele De Rossi. Pur rischiando molto nel finale, la compagine di Allegri ha avuto le sue chances per ribaltare completamente il risultato.

Nel post partita il tecnico livornese si è detto comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. L’obiettivo Champions rappresenta la vera e propria condicio sine qua non della stagione della “Vecchia Signora”. Raggiungerlo in tempi relativamente brevi permetterebbe ai bianconeri di pianificare con largo anticipo le prossime mosse. Chi non sembra avere particolari dubbi sul profilo della guida tecnica della Juventus della prossima stagione sembra essere Cristiano Giuntoli. Il football director bianconero ha da tempo individuato in Thiago Motta il profilo dal quale ripartire. Pur avviando contatti concreti con l’allenatore del Bologna, però, il dirigente della Juventus non avrebbe ancora chiuso l’operazione.

Thiago Motta-Juve, Milan a fari spenti: cala il gelo tra Allegri e Giuntoli

Questo spiega il motivo per il quale non si sia affatto sopito l’interesse di altri club per Motta. Tra questi, occhio soprattutto al Milan. A spiegare il possibile intreccio tra i rossoneri e la Juventus per Thiago Motta è stato – tra gli altri – anche Paolo Bargiggia.

Oltre a porre l’accento sulla rottura (ormai definitiva) tra Giuntoli ed Allegri, Bargiggia ha evidenziato anche la posizione di una parte della dirigenza del Milan sull’eventuale binomio Motta-Juve. Ecco quanto riferito a riguardo: “Mi è stato detto che Giuntoli ormai evita il contatto con Allegri. Il nervosismo si è creato da quando Giuntoli, da novembre, ha iniziato a sondare Thiago Motta. Allegri l’ha presa malissimo, inoltre negli ultimi tempi litiga un po’ con tutti. Allenatore Milan? Nulla è ancora deciso, andrà attenzionata la situazione relativa a Thiago Motta. Alcuni in società, tra cui Moncada, non sono sicuri che lui possa chiudere al 100% con la Juve. Tuttavia, sarei sorpreso se non dovessero chiudere visto che la Juve è veramente avanti”.