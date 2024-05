Infortunio Dybala e ansia De Rossi: verdetto per il Bayer

La sfida tra Roma e Juventus per Paulo Dybala è durata solo quarantacinque minuti. Al termine della prima frazione di gioco l’argentino è rimasto negli spogliatoi: De Rossi col fiato sospeso.

Roma in ansia per Paulo Dybala, l’attaccante argentino si è fermato dopo il primo tempo della sfida alla Juventus. Daniele De Rossi ha gettato nella mischia Nicola Zalewski nella ripresa, mentre l’ex bianconero in un primo momento era restato negli spogliatoi. Poi nel corso del secondo tempo è tornato in panchina, rassicurando tecnico e compagni sulle sue condizioni fisiche. Se dalle prime sensazioni non sembrano trasparire particolari campanelli d’allarme, l’ultima parola sarà quella degli esami strumentali prima della trasferta in Germania.

La Roma si gioca il tutto per tutto nelle prossime due gare, dove dovrà sfoderare prestazioni di livello per sognare un finale di stagione ricco di emozioni. Archiviato il pareggio interno contro la Juventus, ora Daniele De Rossi ha pochi giorni per preparare la trasferta europea in casa del Bayer Leverkusen. Le attenzioni dell’infermeria si concentrano sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, costretto ad alzare bandiera bianca dopo il primo tempo della sfida alla Juve. Giovedì sera la Roma scende in campo in Germania per tentare la rimonta clamorosa, dopo aver perso 0-2 l’andata casalinga della semifinale di Europa League. Domenica sera poi la sfida decisiva in campionato in casa dell’Atalanta di Gasperini.

Infortunio Dybala, De Rossi col fiato sospeso: attesa per gli esami

Due gare che diranno tutto in vista del bilancio di fine stagione della squadra giallorossa. La speranza di Daniele De Rossi è che Paulo Dybala si sia fermato in tempo ieri sera, per scongiurare seri problemi muscolari. La Joya ha accusato un fastidio all’adduttore destro e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali del caso.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, in attesa degli esami che verranno svolti oggi, non è escluso che De Rossi conceda ulteriore riposo a Paulo Dybala in vista del Bayer Leverkusen. L’attaccante argentino potrebbe quindi essere preservato nei prossimi allenamenti per poi valutare il suo impiego direttamente in Germania.