Moviola Roma-Juve, Colombo flop: manca un’espulsione

Il posticipo tra Roma e Juventus si chiude sull’1-1 allo stadio Olimpico. La moviola della gara inchioda il direttore di gara Andrea Colombo, manca un cartellino rosso nella ripresa.

Le sfide tra Roma e Juventus spesso sono state accompagnate da velenose polemiche arbitrali e non mancano errori da parte del direttore di gara anche nell’ultimo incrocio in campo. Il posticipo di ieri sera allo stadio Olimpico si è chiuso con il risultato di 1-1. Un gol per parte nella prima frazione di gioco, con i giallorossi che hanno sbloccato la gara grazie alla rete di Romelu Lukaku. La Juve ha raggiunto il pareggio poco dopo la mezz’ora di gioco, con la rete siglata da Gleison Bremer. La moviola dei quotidiani boccia senza riserve l’operato dell’arbitro Andrea Colombo.

Fioccano le bocciature per il direttore di gara della sezione di Como. La moviola punta il dito contro la gestione dei cartellini da parte di Andrea Colombo, che nella ripresa ha scatenato l’ira di Daniele De Rossi. Il tecnico romanista è tornato sull’operato del fischietto lombardo al termine del triplice fischio, evidenziando l’errore del direttore di gara sul mancato secondo giallo a Timothy Weah. L’esterno classe 2000 è stato ammonito nei primi minuti di gara dopo un pericoloso intervento su Mile Svilar, poi nella ripresa ha commesso fallo su Leandro Paredes, nel tentativo di recuperare un pallone che lui stesso si era allungato troppo.

Roma-Juve, la moviola dei quotidiani: Colombo sbaglia su Weah

L’esterno statunitense colpisce prima la palla, ma c’è imprudenza nel fallo contro il centrocampista giallorosso. Ecco perché, secondo la moviola del ‘Corriere dello Sport’, appare incomprensibile il mancato secondo cartellino giallo per il calciatore bianconero.

Il quotidiano sportivo da ragione alle accuse mosse da Daniele De Rossi, che aveva contestato Colombo dopo la mancata sanzione disciplinare, il voto assegnato al fischietto comasco è di 5 in pagella. Stessa valutazione dalla moviola della ‘Gazzetta dello Sport’, che però aggiunge come il fallo su Paredes non andasse neanche fischiato. In ogni caso la gestione dei cartellini è stata un vero e proprio flop da parte del direttore di gara nella sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League.