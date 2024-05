L’intervento di Weah semina il caos: furia De Rossi

Si accende la tensione nel secondo tempo della sfida tra Roma e Juventus: ecco cosa è successo.

Emozioni, errori e capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Quella a cui si sta assistendo da tempo è un Roma-Juventus d’altri tempi. Chiusasi all’intervallo sul risultato di 1-1, la sfida dell’Olimpico è salita di tono nella ripresa.

A cavallo dell’ora di gioco, c’è stato un episodio che ha movimentato e non poco la contesa. Già ammonito, Weah si è allungato il pallone, riuscendo ad anticipare Paredes pochi istanti prima che l’argentino toccasse il pallone in scivolata. Sullo slancio l’esterno americano è franato su Paredes. Colombo ha prima fatto proseguire l’azione, salvo poi decidere di arrestare il gioco, assegnando un calcio di punizione a favore della Roma. A quel punto ne è nato un vero e proprio parapiglia, con la panchina della Roma molto nervosa. Tra i più stizziti Daniele De Rossi, che ha protestato a lungo con il quarto uomo. Secondo quanto evidenziato da Luca Marelli, l’intervento di Weah non era comunque passibile di un’ammonizione. Il gioco è poi proseguito.