Dalla Roma ai bianconeri: contratto già pronto

Emergono novità in merito ad uno degli affari più chiacchierati del calciomercato estivo che attende la Roma

Reduce da un controverso pareggio rimediato con la Juventus di Massimiliano Allegri, la Roma di Daniele De Rossi non avrà il tempo per analizzare e metabolizzare la prestazione compiuta contro la Vecchia Signora ma, al contrario, dovrà immediatamente proiettarsi verso il match con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, intenzionato a chiudere le pratiche iniziate pochi giorni fa proprio allo Stadio Olimpico. Nonostante tra i corridoi di Trigoria il confronto con la Juventus si sia inevitabilmente trasformato in storia e l’attualità prema sulla testa di DDR, è inevitabile per tifosi e addetti ai lavori compiere delle valutazioni relative ai 90 minuti spesi dai giallorossi.

Ci sono due considerazioni che sembrerebbero emergere dal match pareggiato con i piemontesi: da una parte l’evidente impoverimento della fase offensiva giallorossa dal momento in cui Tommaso Baldanzi ha lasciato il posto a Sardar Azmoun (il quale si è unito a Tammy Abraham per tentare di fornire un punto di riferimento aereo); dall’altra in molti sui social hanno evidenziato la sorprendente facilità con cui Gleison Bremer ha svettato nell’area di rigore giallorossa in occasione del pareggio juventino.

La verità è che sia il servizio di Chiesa, che lo stacco di Bremer fanno parte di una piccola prodezza bianconera, ma in molti hanno comunque percepito come un tema il fatto che la Roma abbia subito un gol di testa proprio quando non vi erano in campo ne Huijsen, ne Mancini e tantomeno Smalling. In vista della prossima stagione, infatti, i giallorossi devono necessariamente individuare sul mercato un nuovo difensore centrale da far sbarcare nella città eterna.

Il Besiktas su Mario Hermoso: proposta inviata

La rosa della Roma si prepara ad un profondo restyling estivo e, tra i reparti che si troveranno a subire la metamorfosi più profonda c’è indubbiamente quello difensivo. Tra Huijsen con un piede già a Vinovo, Smalling in evidente difficoltà sul piano fisico, Spinazzola e Kristensen prossimi alla scadenza del contratto e il riscatto di Angelino da confermare al Lipsia, i giallorossi non navigano certamente in acque sicure e rassicuranti, soprattutto se consideriamo l’assenza di un direttore sportivo a dettare una linea strategica. I vertici giallorossi, hanno comunque adocchiato svariati profili nel corso delle scorse settimane, tra i quali spicca senza dubbio quello di Mario Hermoso.

Attualmente in forze all’Atletico Madrid del Cholo Simeone, il classe ’95 sta stuzzicando svariate società in giro per il vecchio continente. Non è un segreto che, essendo in scadenza di contratto e potendone beneficiare a parametro zero, lo spagnolo sia entrato nelle grazie tanto della Roma, quanto di Inter e Juventus. Ma la concorrenza nazionale non è l’unica che sta impensierendo i giallorossi, poiché, secondo quanto riportato da Rudy Galletti, il Besiktas avrebbe già inviato un’offerta con un contratto di tre anni ad Hermoso. Sempre secondo Galletti, tuttavia, parrebbe che Hermoso preferirebbe attendere nuove proposte europee e, di conseguenza, compensi più generosi di quello proposto dai turchi.