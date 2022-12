Milan-Roma, big a rischio: rientro in Italia e subito esami

Milan-Roma, un big a rischio per la prossima partita di campionato in programma l’8 gennaio: rientro in Italia e subito esami

Il campionato di Serie A, finalmente, è pronto a tornare. E la Roma, alla ripresa, il prossimo 4 gennaio, sarà impegnata in casa contro il Bologna. Ovviamente sappiamo tutti quando è importante riuscire a partire con il piede giusto, anche se al momento dalle amichevoli che la squadra di Mourinho sta disputando, non sono arrivate delle sensazione rassicuranti. C’è sicuramente da invertire la rotta.

Ora, normale che in casa giallorossa si pensi al ritorno di Dybala, la “luce” (così come detto da Mourinho) reduce dalla vittoria del Mondiale e da uno dei rigori decisivi nella finale contro la Francia. Ed è normale che tutti sperano che la Joya possa essere decisiva nella seconda parte di stagione. Dovrà essere lui l’uomo in più in casa giallorossa, a partire dalla prima sfida in programma. Quello di gennaio, comunque, sarà un mese ricco di impegni. E in programma poi, l’8 gennaio, c’è anche Milan-Roma.

Milan-Roma, Maignan a rischio

E in casa rossonera ci sono dei problemi – secondo quanto riportato da milanlive.it – per quanto riguarda il recupero del portiere francese Maignan. L’estremo difensore rossonero, che ha un problema al polpaccio che non gli ha nemmeno permesso di essere al Mondiale, è ancora in bilico.

Sì, si attende il rientro in Italia per fare dei nuovi esami. Nessuno dentro lo staff medico di Pioli vuole rischiare di perdere uno dei migliori numero 1 del campionato ancora per molto tempo e allora, di conseguenza, il rientro non verrà per nulla forzato. La parola d’ordine è quella della cautela. Con Tatarusanu che potrebbe ancora essere il titolare nei primi impegni del 2023.