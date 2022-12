Dybala sul tetto del mondo: la data del rientro a Roma

Paulo Dybala corona il sogno di vincere il Mondiale con l’Argentina. C’è la data del ritorno a Roma della ‘Joya’ campione del mondo

La Roma ha un campione del mondo in rosa, Paulo Dybala. Ieri l’Argentina ha battuto la Francia ai calci di rigore dopo una finale spettacolare che rimarrà nella storia ed era impossibile per il popolo giallorosso non tifare per la ‘Seleccion’, vista la presenza di Paulo Dybala in rosa. È vero che la ‘Joya’ è stato messo un po’ da parte da Scaloni nelle partite giocate, concedendogli qualche minuto solo in due occasioni.

Però Dybala ha mostrato coraggio e freddezza presentandosi sul dischetto e calciando uno dei rigori finali che hanno permesso all’Argentina di arrivare alla vittoria. Ora tutta Roma lo aspetta per festeggiarlo e vincere anche in giallorosso con lui.

Roma, Dybala campione del mondo: rientro nella capitale dopo Natale

Paulo Dybala è campione del mondo, una gioia immensa e un onore che spetta a pochi giocatori in carriera. La ‘Joya’ sin dal primo momento ha voluto ringraziare anche la Roma per averlo aiutato a recuperare dall’infortunio in tempo per la partenza per il Qatar.

Anche ieri sui social Dybala ha condiviso una storia ringraziando i giallorossi. Adesso avrà qualche giorno di meritato riposo, per festeggiare con famiglia e amici. Secondo il Corriere della Sera il ritorno di Paulo Dybala a Roma sarebbe previsto per subito dopo Natale, in modo da ricominciare ad allenarsi con i compagni a Trigoria e preparare il ritorno in campo in giallorosso contro il Bologna il prossimo 4 gennaio.