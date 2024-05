De Rossi non ce l’ha fatta: nuovo Ds a sorpresa

De Rossi non ce l’ha fatta: la Roma avrebbe scelto il nuovo direttore sportivo. Ecco di chi si tratta. La situazione

La stagione volge quasi al termine, e la Roma nonostante le mille difficoltà ha ancora la possibilità di chiudere al meglio la stagione. La partita contro la Juventus può essere un buon punto da cui ripartire, soprattutto vista l’intensità dimostrata dai calciatori, molti dei quali venivano dalle fatiche accumulati dai tanti impegni ravvicinati.

La qualificazione in Champions League è ancora alla portata, ma servirà uno sforzo extra per cercare di non vanificare quanto di buono fatto dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. In Europa invece è ancora più difficile per Pellegrini e compagni, chiamati a ribaltare lo 0-2 dell’andata contro il Leverkusen, ancora imbattuto in questa stagione.

Il quinto posto resta l’obbiettivo principale, soprattutto perché da esso dipende appunto la qualificazione alla coppa continentale, che potrebbe garantire gli introiti necessari per intervenire sul mercato, nel frattempo la società sembrerebbe aver fatto passi avanti nella scelta del nuovo ds

Nuovo ds Roma: nome nuovo dalla Francia

Sono passati ormai diversi mesi dall’addio di Tiago Pinto, che ha salutato la capitale prima della scadenza del suo contratto. Da quel giorno sono stati accostati alla Roma diversi profili, tra i quali figurava anche quello di Nicolas Burdisso, che con De Rossi ci ha anche giocato e che si è da poco liberato dalla Fiorentina.

Tra i vari candidati c’era anche l’attuale direttore sportivo del Monza Modesto, che però sembrerebbe improntato a continuare il suo lavoro con i biancorossi. La società vive dunque un momento di stallo, che porta ulteriore insicurezza intorno all’ambiente romanista.

Secondo le ultime indiscrezioni però ci sarebbe un nome nuovo sulla lista dei Friedkin, e sarebbe quello di Carlos Aviña Ibarrola, che ha avuto anche un’esperienza per qualche anno insieme a Paul Mitchell, uno dei profili cercati dalla proprietà americana.

Classe 1990 comincia la sua carriera come dirigente in Messico, al Club America, per poi passare al Cercle Bruges e al Monaco, dove opera attualmente. Il suo potrebbe essere dunque un nome concreto per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Pinto. De Rossi in tutto questo aveva proposto alla proprietà Burdisso o Massara, ma non ha ricevuto riscontri sotto questo aspetto.