Dalla Roma alla Juventus: ci sono le cifre

Dalla Roma alla Juventus: in quota spunta il nome nuovo per l’attacco bianconero. Ecco su chi potrebbe puntare Giuntoli la prossima estate. La situazione

Si inizia davvero a muovere il mercato. Che per il momento è fatto solo di notizie e di indiscrezioni. Ma tra poco ovviamente e com’è giusto che sia inizieranno anche ad arrivare gli annunci ufficiali, quelli che smuovono il cuore dei tifosi.

Sono molti i club della massima serie che hanno in mente di rinforzare la propria rosa. Tutte le big, c’è da dirlo, qualche innesto lo dovranno fare anche perché saranno anche tanti i movimenti in uscita. E a indicare in questo momento quali potrebbero essere le strade da seguire per i prossimi mesi ci pensano soprattutto i bookmaker, che mandano segnali, anche abbastanza importanti, su quelli che potrebbero essere i movimenti delle varie big. E da pochissimo tempo, pochissime ore, è spuntata una pista che interessa la Juventus. Che non ha ancora un allenatore, ma che sembra avere le idee ben chiare, invece, sul mercato.

Dalla Roma alla Juve, spunta Boniface

Se sembra quasi certa la pista che porta a Koopmeiners dell’Atalanta (bancata su Sisal.it a 2,75 volte la posta), nonostante non sia una cosa che pare assai fattibile, ma adesso si potrebbe puntare su un trasferimento importante di mercato che riguarda appunto la società del direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli.

Parliamo di Boniface, centravanti campione di Germania con il Bayer Leverkusen (che giovedì prossimo affronterà di nuovo la Roma in Europa League), che è spuntato appunto tra i possibili candidati a vestire la maglia bianconera il prossimo anno. Una voce, forse qualcosa di meno, ma tant’è che adesso è dato a 16 volte la posta. Diciamo che è un tantino alta per usare un eufemismo, ma se i bookmaker decidono comunque di inserirlo in questo stretto cerchio di giocatori che potrebbero approdare in Italia, allora qualcosa ci potrebbe essere. Ricordiamo che molto spesso poi delle operazioni di mercato effettivamente andate a buon fine erano state appunto anticipate dagli allibratori. Sarà così anche in questo caso? Lo vedremo