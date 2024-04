Dybala all’Inter: regalo scudetto per Marotta

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Dybala: il centravanti argentino dei giallorossi rimane nel mirino dei nerazzurri. Ecco quello che potrebbe succedere

Il mercato è pronto a impazzare. Manca poco alla chiusura della stagione e soprattutto all’apertura delle trattative che per forza di cose vedrà protagonista anche la Roma di Daniele De Rossi.

In attesa del direttore sportivo – con Burdisso che sembra il primo nome, soprattutto per quel legame con DDR – questa mattina si è parlato di Fabbian, centrocampista del Bologna, per il quale l’Inter ha un diritto di recompra per la prossima stagione. E c’è proprio l’Inter, ancora, a mischiare il proprio futuro con quello della Roma, almeno stando alle informazioni riportate da controcalcio.tv, in diretta Twitch, e per la precisione svelate da Fabio Bergomi, insider dei nerazzurri.

Dybala all’Inter, Marotta non l’ha perso di vista

Marotta guarderebbe alla Roma per Paulo Dybala. Un pallino dell’attuale amministratore delegato nerazzurro che non ha chiuso l’operazione prima della scelta della Joya di approdare nella Capitale. Come sappiamo l’argentino ha una clausola rescissoria anche per l’Italia (intorno ai 20milioni di euro) che il club potrebbe far cadere con un rinnovo contrattuale. Una situazione quindi da tenere in considerazione, visto che ogni giorno esce una voce nuova su Paulo.

“L’Inter sta provando a prendere Buongiorno, che è l’unico che i nerazzurri vogliono. Poi ho una notizia che riguarda De Rossi: Marotta non ha mai smesso di guardare Dybala, ha la fissa, gli è sempre rimasto qui” ha detto Bergomi in diretta. Insomma, uno dei più importanti dirigenti italiani vorrebbe la Joya per chiudere il parco attaccanti da regalare a Simone Inzaghi. Sarà così? Ci sarà qualche assalto? Vedremo. Di certo in tutto questo c’è una cosa: a chiare lettere Dybala ha detto di voler rimanere. E questo potrebbe fare decisamente la differenza nonostante la clausola.