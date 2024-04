Contatti ad oltranza e svolta choc: Conte ha detto sì al nuovo club

La telenovela legata al futuro di Conte potrebbe chiudersi da un momento all’altro. L’indizio spalanca le porte ad un accordo a sorpresa.

Da quando ha trovato l’accordo per la risoluzione del suo contratto con il Tottenham, Antonio Conte è stato accostato in tempi e in modi diversi a molte big di Serie A. Alla ricerca di un allenatore con il quale imbastire un nuovo progetto tecnico, non sono pochi i club italiani che hanno provato a sondare la disponibilità dell’ex CT della Nazionale.

Non è un caso che da mesi il profilo di Conte sia stato tra i più caldeggiati nelle segrete stanze di Milanello. Nel momento in cui la posizione di Pioli è stata definitivamente ridimensionata, però, le chances che Conte possa diventare il nuovo allenatore del Milan non hanno sostanzialmente preso quota. Questo perché la dirigenza rossonera sembrerebbe essere orientata a virare con decisione su altri tipi di profili. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che per il futuro dell’ex allenatore di Inter e Juventus si stia consolidando sempre di più la candidatura del Napoli. Dopo aver provato a convincerlo a prendere le redini di Garcia, De Laurentiis avrebbe infatti continuato la sua opera di convincimento all’indirizzo di Conte. Lavoro ai fianchi che, stando a quanto evidenziato dal giornalista Rai Ciro Venerato, parrebbe aver dato i primi frutti.

Conte-Napoli, passi avanti per l’accordo: “C’è l’apertura”

Intervenuto nel corso della diretta “Giochiamo d’anticipo” su Televomero, Venerato si è infatti espresso in questi termini sulle voci che stanno accostando con sempre più insistenza Antonio Conte al Napoli: “Ipotesi per la panchina azzurra? I nomi sono quattro, ma c’è una priorità. Io ho contezza di un dialogo ormai prolungato e continuato tra De Laurentiis e Conte, che ha dato apertura al presidente e sarebbe entusiasta di accettare la proposta”.

Venerato ha dunque continuato: “Se saltasse questo nome, si penserebbe a Pioli, Gasperini o Italiano. In passato Conte non disse no al Napoli, ma nì. Il motivo è che non voleva prendere una squadra in corsa, ma si era rivelato disponibile a parlare con il presidente in primavera. Anche Gasperini sarebbe un altro nome importante, ma vorrebbe anche lui un ingaggio importante come premio alla carriera”.