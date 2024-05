Clausola e addio Roma: decisione già presa

Clausola e addio Roma. La stagione giallorossa è quanto mai entrata nel vivo, ma il pensiero a quella che verrà è inevitabile. Novità in arrivo.

Juventus ed Atalanta, più che il Bayer Leverkusen, saranno arbitri della stagione della Roma. Le formazioni di Allegri e Gasperini sanciranno, quasi definitivamente, quale Europa attenderà la formazione di Daniele De Rossi la prossima stagione.

Juventus ed Atalanta. Due confronti diretti, due gare che diranno se sarà Champions o Europa League. Una sentenza che va ben oltre il semplice prestigio, ma che va ad impattare pienamente sui conti giallorossi e sul mercato futuro della società di proprietà dei fratelli Friedkin.

I ricchi introiti della Champions League permetterebbero piani più ambiziosi per una Roma che vuole continuare a crescere. La conferma di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa è strato il primo, basilare passo. Ora occorre che la squadra faccia il resto.

Le ultime gare della Roma hanno fatto intravedere una formazione sulle gambe. In questi momenti intensi e decisivi della stagione una rosa lunga, e di qualità, è la risorsa migliore, e non tutte le squadre possono vantarla. In questo lotto di squadre è inclusa la Roma.

Il mercato e le scelte future

Anche in questa situazione, caratterizzata da impegni ravvicinati, vi deve essere il tempo per iniziare a programmare il futuro prossimo. A compiere le prime scelte, sia in entrata che in uscita. L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha già lanciato il primo, chiaro indizio che arriva da casa Roma.

Lo ha fatto sul suo profilo X, dove ha scritto che: “Renato Sanches tornerà al PSG alla fine della stagione in corso, l’AS Roma non attiverà la clausola di opzione di acquisto da 15 milioni di euro per mantenerlo al club. Sanches sarà disponibile sul mercato mentre il PSG esplorerà soluzioni per il centrocampista portoghese“.

Una scelta definitiva dal momento che il talento portoghese, classe 1997, non ha reso come sperato. Gli infortuni che hanno minato la sua intera carriera, sono proseguiti anche durante la sua permanenza alla Roma. Pertanto vi saranno i saluti a fine stagione e per la Roma la necessità di trovare il suo sostituto.

Champions o Europa League. Il prossimo mercato della Roma passa tutto da questo responso.