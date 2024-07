Calciomercato Roma, scippo nerazzurro: 20 milioni

Calciomercato Roma, mentre si sblocca il fronte delle entrate per Florent Ghisolfi spunta lo scippo nerazzurro. Operazione da 20 milioni.

Sono ore molto calde in casa Roma in ottica calciomercato. Al lavoro per definire gli ultimi dettagli con la Juventus della operazione che vestirà di giallorosso Matias Soulé, il club capitolino accoglie oggi Samuel Dahl, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Dopo aver ottenuto la totale disponibilità del giocatore al trasferimento, Florent Ghisolfi ha trasmesso al Girona la prima offerta per Artem Dovbyk, avvicinandosi ai 40 milioni di euro previsti dalla clausola.

L’Atalanta insidia la Roma: 20 milioni

Per quanto riguarda la fascia destra, i giallorossi stanno cercando di accelerare per Pubill, per poi concentrarsi sulle uscite e sugli ultimi tasselli in entrata richiesti da Daniele De Rossi.

Il tecnico romanista vorrebbe un centrocampista di gamba e con tanti gol nelle corde. Caratteristiche che si sposano appieno con Gabriel Sara, attenzionato dalla Roma da diverso tempo. Già sul taccuino di Crystal Palace, Galatasaray, Leeds e Leicester, il mancino brasiliano viene valutato circa 20 milioni di euro e nelle ultime ore è finito anche sul taccuino dell’Atalanta, che lo sta monitorando come alternativa a O’Riley, che resta la prima scelta.