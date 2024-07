Affare UFFICIALE da 60 milioni e colpo di scena Juve. Il mercato dei bianconeri sta vivendo ore di frenetica attività in vista di nuove possibili operazioni

L’ultima settimana di luglio potrebbe rappresentare un ulteriore step all’interno del rivoluzionario mercato della Juventus. Operazioni in uscita che aprirebbero varchi importanti per avviare, e chiudere, trattative in entrata.

Innumerevoli le operazioni sulle quali sta lavorando il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli. Le chiacchierate con Thiago Motta sono più che quotidiane ed il dirigente bianconero cerca di seguire al meglio i dettami del nuovo tecnico. Sarà una Juventus completamente diversa rispetto al recente passato quella che vedremo ai nastri di partenza poco dopo Ferragosto quando partirà il campionato di Serie A. Una formazione che avrà quelle peculiarità tecnico-tattiche tanto amate dal tecnico italo-brasiliano. Come , ad esempio, l’abbondanza di esterni, fondamentali negli schemi di gioco dell’ex tecnico del Bologna. Sugli esterni la Juventus sta lavorando in maniera importante. In quell’ambito, infatti, sono previste due partenze ‘pesanti’. Matias Soulé, talentuoso argentino, classe 2003, ha ormai imboccato l’autostrada in direzione Roma, sponda giallorossa. Così come è assai probabile che l’autostrada la imbocchi presto anche Federico Chiesa anche se, nel suo caso, non vi sono ancora certezze riguardanti la sua futura destinazione.

Un affare da 60 milioni complica i piani della Juve

Per due esterni di valore che escono altrettanti ne dovrebbero entrare, così almeno nei piani di Giuntoli. Un nome che nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla Juventus è quello di Karim Adeyemi, 22enne esterno tedesco del Borussia Dortmund.

La Juventus ha già mosso i suoi primi passi per un’operazione comunque complessa per via dell’elevata valutazione che il club tedesco ha fatto del suo gioiello: 35/40 milioni di euro. Ora, però, i problemi maggiori per Giuntoli potrebbero arrivare dalla Premier League. È il Daily Mail ad informarci di come l’Aston Villa abbia messo nel mirino proprio Karim Adeyemi. Per il club britannico, il giovane esterno tedesco rappresenterebbe la migliore soluzione in vista dell’immediata sostituzione dell’attaccante Moussa Diaby che ha appena lasciato l’Aston Villa per trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Ittihad, per un cifra di circa 60 milioni di euro. Una somma importante che potrebbe essere immediatamente, e parzialmente, girata dall’Aston Villa al Borussia Dortmund per l’acquisto di Karim Adeyemi. Per la Juventus una sgradita complicazione.