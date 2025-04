Scambio per Frattesi, sorpresa Roma: l’Inter chiude i giochi

Davide Frattesi continua ad infiammare la sessione estiva di calciomercato: condizioni chiarissime e nuovo improvviso colpo di scena

Autentico protagonista della trasferta dell’Allianz Arena con la zampata vincente che al minuto 87 ha permesso all’Inter di riportarsi in vantaggio, Frattesi è ancora sulla cresta dell’onda. Oltre alle vicende di campo – non è escluso che Inzaghi possa concedergli più spazio anche in campo – impossibile non menzionare anche quanto potrebbe succedere in sede di calciomercato.

Del resto la sessione trasferimenti invernali è stata densa di spifferi ed indiscrezioni riguardanti il futuro dell’ex mezzala del Sassuolo. Benché la Roma avesse cerchiato in rosso il suo nome per rinfoltire il centrocampo, alla fine la richiesta da 35-40 milioni fatta trapelare dall’Inter ha spento sul nascere ogni possibilità di manovra. L’ipotetico inserimento di Pellegrini nell’operazione – di fatto – è stata un’ipotesi mai seriamente presa in considerazione dalle due parti. Il tutto mentre Frattesi continuava a calamitare anche l’Inter del Napoli, che nel frattempo stava capendo i margini di manovra per lo stesso Pellegrini. Un intreccio sull’asse Milano-Roma-Napoli che però si è concluso con un nulla di fatto. Nel corso della prossima estate, però, molte cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Roma, nuovo forcing per Frattesi: così cambia tutto

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, gli Azzurri vorrebbero questa volta giocare d’anticipo, balzando in pole position nella corsa al calciatore. In che modo? Sfruttando gli introiti derivati dalla cessione di Kvara e dell’ormai consolidata qualificazione in Champions League, il Napoli si è riservata importanti margini di manovra in entrata.

Benché l’Inter non abbia alcuna intenzione di fare sconti, i 40 milioni di euro chiesti dai nerazzurri potrebbero non rivelarsi uno scoglio decisivo per i campani che, dal canto loro, possono far leva su diversi argomenti per provare a far saltare il banco. Allo stato attuale della situazione, dunque, l’ipotesi di uno scambio per Frattesi sembra essere in stand by. Ad ogni modo, benché animato dalla volontà di giocarsi tutte le carte a sua disposizione per mettere le mani sulla mezzala nerazzurra, il Napoli non ha dalla sua tutti i favori del pronostico.

In un mosaico ancora tutto da comporre e da decifrare, la Roma non si è affatto tirata fuori dalla corsa al calciatore dell’Inter. Nelle prossime settimane ne sapremo di più: Frattesi incanta in Europa e continua ad accendere duelli su duelli in chiave mercato. Staremo a vedere i prossimi sviluppi.