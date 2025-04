Addio 65 milioni e Juve in trappola: Guardiola fa saltare il banco

Emergono novità di rilievo su uno degli affari più chiacchierati degli ultimi mesi tra i corridoi della Continassa

La Vecchia Signora di Igor Tudor è attualmente impegnata nella frenetica corsa alla zona Champions, ma i vertici bianconeri, oltre a seguire con interesse e partecipazione la lotta per il quarto posto, non possono far altro che riflettere sul futuro prossimo della società piemontese, inevitabilmente appeso ad un filo a causa delle recenti vicissitudini conosciute sulla panchina.

Tudor o non Tudor? Questo è il dilemma che in questo momento preclude ore di sonno ai dirigenti della Vecchia Signora, i quali, per concepire con criterio le operazioni in entrata e in uscita, dovranno necessariamente avere il nome di colui che ad agosto andrà a sedersi sulla panchina.

Alcuni affari, tuttavia, sembrerebbero essere già avviati su binari piuttosto chiari, poiché definiti da potenze calcistiche difficili da arginare. Una di queste è senza dubbio alcuno il Manchester City di Pep Guardiola, il quale ha a disposizione un’infrastruttura in grado di garantirgli sostanzialmente ogni calciatore desiderato.

Difatti, quando l’allenatore più osannato della storia del calcio mette gli occhi su qualcuno, è difficile che questo possa sottrarsi alla morsa del Manchester City. Ecco le ultime sulle volontà di Guardiola e le relative conseguenze sul calciomercato bianconero.

Da Cambiaso a Udogie: Guardiola cambia idea e la Juve perde 65 milioni

Nonostante gli ultimi mesi piuttosto opachi, Andrea Cambiaso è senza dubbio alcuno uno dei profili più intriganti dell’intero panorama calcistico europeo, per via di una serie di caratteristiche che ne fanno il perfetto elemento da inserire in una formazione che voglia perseguire un’idea di calcio moderna, propositiva e sempre liquida.

Si tratta infatti di un esterno capace di ricoprire una sorprendente quantità di posizioni, a causa di una felice convivenza tra intensità fisica e qualità palla al piede.

Tuttavia, se fino a una manciata di settimane fa il suo trasferimento al City era sostanzialmente cosa fatta, a cui mancavano soltanto le ufficialità, nell’ultimo periodo le priorità di Pep sarebbero cambiate, con un’alternativa sempre di nazionalità italiana, ma a cui non occorrerebbe alcun periodo di ambientamento nella lega inglese.

Stiamo parando di Destiny Udogie, il quale, secondo quanto riportato da GiveMeSport, sarebbe altrettanto apprezzato da Guardiola. Capace anche lui di giocare su entrambe le fasce, l’attuale esterno del Tottenham gode di una valutazione simile a quella di Cambiaso, il che, nel caso in cui il City dovesse chiudere l’operazione con gli Spurs, precluderebbe un’entrata di bene 65 milioni di euro alla Vecchia Signora.