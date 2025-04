Nuovo allenatore Roma, Ranieri aveva ragione: cifre UFFICIALI

Ecco le ultime in relazione alla frenetica ricerca che i vertici giallorossi starebbero compiendo per scegliere il successore di Sir Claudio Ranieri

Nel corso della sua ultime intervista a Il Messaggero, Sir Claudio è stato onestamente criptico sul tema ‘allenatore’, evitando di fornire indizi chiari sulla breve lista stilata, ma confermando che, oramai, la ricerca di un degno successore sia giunta agli sgoccioli.

Appare infatti essenziale per i vertici giallorossi giungere a giugno con le idee chiare sul prossimo allenatore, poiché sarà ovviamente su questo che andrà a plasmarsi la campagna acquisti estiva dei giallorossi.

È infatti scontato come nel caso in cui dovesse approdare nella capitale la frizzante proposta offensiva di Gian Piero Gasperini si dovranno compiere scelte ben diverse rispetto alla prospettiva in cui giungesse la pragmatica idea di calcio di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime ore, tuttavia, in seguito agli indizi disseminati sapientemente da Sir Claudio, sono giunte novità di rilievo su uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane.

Erede Ranieri: Pioli conquista la pole position

La raffinata trama teorica di Maurizio Sarri o la concretezza a tutti i costi di Massimiliano Allegri? Secondo le ultime stime dei bookmakers di Goldbet pare che i Friedkin e Claudio Ranieri non abbiano optato ne per un cosiddetto ‘giochista’, ne per un ‘gestore’, ma più per quello che potrebbe definirsi un ‘normalizzatore’.

Stiamo parlando di Stefano Pioli, il cui lavoro è da molti rimpianto tra i corridoi di Milanello, ma soprattutto tra le fila della tifoseria rossonera.

L’ex Milan, dopo aver fatto cassa in terre saudite, sarebbe pronto a rientrare nella massima lega e la Roma, in tal senso, potrebbe apparire come una sfida con il giusto compromesso tra stimoli e difficoltà.

I bookmakers sopracitati nelle scorse ore hanno fatto fatto crollare la quota relativa all’approdo di Pioli a Trigoria quasi come le borse di Wall Street negli ultimi giorni, giungendo a quota 2.00.