Rinvio Lazio-Roma, comunicazione appena arrivata

Lazio-Roma è senza dubbio alcuno una delle partite più delicate della stagione e, nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sul suo precario svolgimento

Due punti… Sono soltanto due punti che in questo momento distanziano la Roma di Sir Claudio dalla Lazio di mister Baroni e sono sempre due i punti che intercorrono tra i biancocelesti e la zona Champions attualmente presieduta dal Bologna di Italiano.

In tal senso la prossima giornata sembrerebbe avere i presupposti per caricare di ulteriore fascino la corsa al quarto posto, visto il delicato confronto tra le due cugine romane e l’ostico appuntamento che i rossoblù di Italiano dovranno consumare a Bergamo con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Nel corso del prossimo weekend la classifica, e di conseguenza gli equilibri e le aspettative in gioco, potrebbero difatti modificarsi nel giro di qualche ora. Difatti, l’unico risultato che avrebbe il potenziale di spegnere l’entusiasmo e la speranza delle due romane sarebbe un pareggio nella stracittadina e una vittoria del Bologna, che a quel punto si ritroverebbe rispettivamente con cinque e sette punti di vantaggio dai capitolini.

In tutte le altre prospettive, al contrario, la corsa al quarto posto proseguirebbe con un’attrattiva invariata. Nelle ultime ore, tuttavia, sono giunti degli aggiornamenti potenzialmente scioccanti, che potrebbero riscrivere clamorosamente l’andamento del weekend per i club sopracitati.

Burrasca di neve a Bodo: il calendario della Serie A è a rischio

La tempesta di neve che ha colpito Bodo potrebbe ripercuotersi direttamente sui prossimi appuntamenti della Lazio di Baroni e, di conseguenza, più o meno indirettamente su quelli della Roma di Claudio Ranieri.

Al 10 aprile appare piuttosto curioso parlare di tempeste di neve, ma se già nella capitale si fa fatica a percepire l’approdo della primavera, figuriamoci in Norvegia e più precisamente in una cittadina stanziata oltre il circolo polare artico…

Dopo una notte buia e tempestosa le previsioni suggeriscono che nel pomeriggio non vi saranno nuove sfuriate di neve, ma la possibilità che il match di Europa League tra il Bodo Glimt e la Lazio slitti è tutt’altro che inesistente. In tal caso si attiverebbe un effetto domino capace di far slittare prima il derby di Roma a lunedi e poi il ritorno di Europa League al venerdi.