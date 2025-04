Donnarumma al posto di Svilar: nero su bianco, il sì è già arrivato

Il futuro di Donnarumma è uno dei temi più caldi delle ultime settimane: la presa di posizione riscrive i termini della trattativa

Autorevole protagonista della stagione del Psg, Gianluigi Donnarumma sta continuando a far parlare di sé non solo per quanto fatto vedere tra i pali. Eroe della serata di Liverpool che ha permesso alla compagine di Luis Enrique di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, l’estremo difensore della Nazionale rappresenta un punto di riferimento dello scacchiere parigino. Tuttavia, il nodo relativo al suo possibile rinnovo di contratto in scadenza nel 2026 sta rappresentando un vero e proprio Everest da scalare.

A dispetto del cauto ottimismo fatto trapelare nei mesi scorsi, infatti, le parti non hanno ancora suggellato con la stretta di mano un accordo non ancora all’orizzonte. Il che – comprensibilmente – ha fatto drizzare le antenne ai non pochi club in giro per l’Europa a cui Donnarumma, in tempi e in modi diversi, è stato accostato. Difficile un suo trasferimento in estate, a meno che non arrivi un club disposto a mettere sul piatto i 35-40 milioni di euro chiesti dal Psg. Più probabile, invece, un suo addio a parametro zero nell’estate del 2026. Scenario caldeggiato ad esempio dall’Inter che, non a caso, ha avviato nei mesi scorsi dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, le sorprese sono dietro l’angolo e l’ipotesi di un clamoroso ritorno non sono affatto sopite.

Donnarumma di nuovo in Serie A: la svolta ‘tocca’ anche la Roma

Vista la permanenza tutt’altro che scontata di Maignan, il Milan potrebbe infatti trovarsi nelle condizioni di dover cercare un nuovo portiere già in estate. C’è ancora distanza tra la richiesta dell’estremo difensore francese e la proposta del ‘Diavolo’; ecco perché, tra i profili sondati dai rossoneri figura anche quel Mile Svilar che, però, viaggia a vele spiegate verso il rinnovo con la Roma.

Lo scenario proposto da ‘Transferfeed’ – però – ha del clamoroso. Secondo la fonte in questione, in caso di separazione anticipata da Maignan, il Milan sarebbe intenzionato a fare un tentativo per riportare Donnarumma in rossonero. Dopo il burrascoso addio nel 2021, le parti potrebbero entrare nell’ordine di idee di ricucire il rapporto trovando i presupposti per scrivere l’inizio di un nuovo capitolo insieme. Del resto, ‘pungolato’ in più di una circostanza, il portiere della Nazionale non ha mai nascosto il desiderio/auspicio di poter ritornare in Serie A.

Pista complicata, certa, ma che diversi fattori concomitanti e convergenti potrebbero contribuire a spianare. A cominciare dalla nomina del nuovo DS, che vede lo stesso Manna nella lista dei papabili candidati. Dal canto suo, anche la Roma osserva il da farsi: con Svilar sempre più vicino al rinnovo, l’ipotesi di dover far fronte ad una cessione roboante del suo portiere diventa sempre più lontana per i giallorossi.