Maignan al posto di Svilar: arriva a metà prezzo

Maignan al posto di Svilar. L’arrivo a metà prezzo. L’intreccio di numeri uno si potrebbe concretizzare alla fine di questa stagione. Ecco gli scenari

Un intreccio di numeri uno. Sì, i portieri. Quelli bravi come sappiamo portano anche un sacco di punti e la Roma adesso ne ha uno che fa la differenza, quel Mile Svilar che ha un contratto in scadenza nel 2027 e che da pochi giorni ha iniziato i colloqui con il club per il rinnovo.

Da un milione di euro netto all’anno a 1,6 più i bonus. Al momento l’offerta di Ghisolfi è stata rispedita al mittente. Svilar, così come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, vorrebbe sicuramente guadagnare di più – come merita – anche per via di quelli che sono gli standard europei e anche perché, sicuramente, potrebbe avere delle offerte assai succulente nel corso dei prossimi mesi. Si è parlato di Bayern Monaco, di Manchester City e ieri vi abbiamo anche riportato di un possibile interesse del Milan qualora Maignan non dovesse rinnovare. L’accordo sulla base di 5 milioni all’anno c’è per il rinnovo del francese, ma a quanto pare i rossoneri al momento hanno bloccato la situazione, convinti di poterlo cedere.

Assalto dalla Premier per Maignan: il Milan può andare su Svilar

E proprio per questo motivo arrivano delle notizie, oggi, riportate da Team Talk, che mettono in evidenza come Maignan sia finito nel mirino del Chelsea (che ha pensato anche a Svilar) – che ha contatti continui – e dell’Aston Villa. Anche perché il prezzo sarebbe quello di un vero e proprio affare: 40 milioni di euro per prendere il calciatore, la metà della cifra che il Milan poteva richiedere l’anno scorso. Ma ad un solo anno dalla scadenza del contratto non può succedere.

E se davvero Maignan dovesse essere ceduto in Premier League – insieme a Theo Hernandez – il Milan potrebbe sicuramente bussare alla porta della Roma e chiedere informazioni su Svilar. Certo, perdere un numero uno del genere – una sicurezza che dalle parti di Trigoria non si vedeva dai tempi di Alisson – sarebbe un peccato quasi mortale, anche se l’avvento di Paratici in rossonero potrebbe far spingere su Vicario. Questo forse è l’unico appiglio in questo momento che renderebbe meno preoccupante il mancano rinnovo del francese con il Milan. Sì, ma la Roma si deve dare una mossa.