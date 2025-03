Vicario al posto di Svilar: il Ds l’ha già acquistato

Calciomercato Roma, il rinnovo di Svilar è in alto mare dopo la prima offerta andata a vuoto dei giallorossi. E il numero capitolino entra nel mirino delle big

Mile Svilar è sicuramente uno dei portieri più importanti in circolazione in Serie A. Un portiere di tutto rispetto che la Roma, come sappiamo, ha preso a parametro zero dal Benfica. Sono in corso i primi colloqui per il rinnovo contrattuale: ma per il momento non c’è sta grossa sensazione che tutto possa andare per il verso giusto.

Il motivo è presto spiegato: Svilar al momento guadagna 1 milione di euro e la Roma ha messo sul piatto 1,6 milioni ai quali vanno aggiunti i bonus. Niente da fare, il portiere crede di meritare di più e quindi rinnovo congelato. E questo ovviamente ha fatto alzare le antenne a quelle squadre che vedono nel giocatore un elemento sicuramente importante che può aiutare per il futuro. C’è il Bayern Monaco, ad esempio, ma anche il Manchester City. E adesso secondo le informazioni di Daniele Trecca, direttore di Asromalive.it che è intervenuto al programma Ti Amo Calciomercato su Youtube del sito calciomercato.it, ci sarebbe anche un interessamento di un club di Serie A.

Calciomercato Roma, c’è il Milan su Svilar

Nel caso i rossoneri non dovessero chiudere l’accordo per il rinnovo di Maignan, allora potrebbe virare su Svilar. Con Maignan c’è l’accordo da tempo per il rinnovo a 5 milioni di euro, ma il club milanese per il momento ha congelato il tutto perché potrebbe cedere, sia lui che Theo Hernandez, al termine di questa stagione.

Svilar è diventato insomma un obiettivo concreto, insieme a lui ci sono Vicario del Tottenham (e se dovesse arrivare come sembra Paratici allora andrebbe dritto su di lui) e Chevalier. Ma è evidente che questo nuovo interesse nei confronti dell’estremo difensore della Roma susciti un po’ di timore nel cuore di tutti. Un portiere davvero affidabile come quello che al momento difende la porta dei giallorossi è oggettivamente difficile da trovare.