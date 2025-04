Calciomercato Roma, doppio colpo firmato Paredes: annuncio UFFICIALE

La Roma, sulle tracce di due calciatori argentini sul mercato, si avvale della consulenza del centrocampista: arriva la ‘benedizione’

Alla fine non solo è rimasto, ma ha anche prolungato il contratto. Mettendo parzialmente fine, almeno per ora, alla serie infinita di speculazioni sul conto del suo immediato futuro. Sebbene il ‘fantasma’ del club del suo cuore, quello in cui certamente sarebbe tornato se non fosse arrivato Ranieri, continui ad aleggiare come sogno inespresso. E, chissà come possibilità da valutare in un domani ancora difficilmente incasellabile precisamente nel tempo.

Leandro Paredes, uno degli alfieri preferiti del tecnico giallorosso, ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Tanti i temi toccati dal centrocampista campione del mondo: dalle difficoltà incontrate con Juric, per ‘colpa’ del quale aveva deciso di tornare in Argentina, all’immutata stima nei confronti di Daniele De Rossi, per finire con le ambizioni Champions della Roma e sul peso dell’assenza dell’amico Paulo Dybala.

C’è stato ovviamente modo di parlare anche di mercato, sia a livello personale (‘Il fatto che la clausola pro Boca ci sia o meno cambia poco. Conta invece la mia scelta, che è stata quella di rinnovare‘, ha detto il sudamericano) che generale. Già perché si dà il caso che negli ultimi mesi la Roma abbia sondato eccome il mercato dei calciatori argentini. Sia di quelli già militanti in Europa che di quelli ancora in patria. A tal proposito Paredes ha detto la sua, benedicendo di fatto direttamente almeno due degli obiettivi messi nel mirino dal Ds Ghisolfi.

Li ‘manda’ Paredes: la Roma diventa più argentina

Come noto, già prima del mercato di gennaio la Roma aveva seguito Marco Di Cesare, il 22 enne difensore del Racing per il quale il club argentino aveva anche rifiutato una prima offerta ufficiale proveniente da Trigoria.

Successivamente, dopo la sessione invernale di scambi, la società giallorossa aveva messo nel mirino il Capitano del Marsiglia, Leonardo Balerdi, fresco di rinnovo (agosto 2024) col club transalpino. È invece di relativamente poco tempo fa il corteggiamento per Facundo Medina, classe 1999, difensore argentino del Lens, già nell’orbita di Juve, Milan, Inter ed un club inglese.

“Con Medina e Balerdi ho giocato in nazionale. Ho parlato con entrambi, sono forti e giovani, possono fare bene alla Roma. Di Cesare l’ho visto solo in TV, ma per quello che mi dicono è un ottimo giocatore“, ha dichiarato Paredes alla ‘Rosea‘ tirando di fatto la volata per un doppio assalto ai connazionali che conosce per esperienza diretta. Il che non escluderebbe, comunque, un rilancio anche per Di Cesare.