Dybala e Paredes in Argentina: ora è UFFICIALE

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri per 2-1 contro il Como di Cesc Fabregas, bisogna segnalare delle novità su Dybala e Paredes.

Dopo aver battuto il Monza di Nesta, la Roma ha sconfitto un’altra squadra lombarda. I giallorossi, infatti, sono usciti vincitori dalla sfida di ieri dello Stadio Olimpico contro una delle squadra più in forma del campionato: il Como.

La squadra di Cesc Fabregas, di fatto, ha confermato tutti i timori mostrati da Claudio Ranieri nei giorni precedenti al match. A passare in vantaggio, infatti, sono stati i comaschi con Da Cunha. La Roma, però, ha poi portato a casa i tre punti con i gol siglati nel secondo tempo da Alexis Saelemaekers ed Artem Dovbyk.

Archiviato il match contro il Como, quindi, la Roma è ora attesa dall’andata dell’ottavo di Europa League contro l‘Athletic Bilbao. Anche se prima della sfida contro una delle squadre favorite per la vittoria finale della seconda competizione europea per club, di fatto, tra le fila giallorosse bisogna registrare degli importanti aggiornamenti per Paulo Dybala e Leandro Paredes.

Roma, Paulo Dybala e Leandro Paredes convocati dall’Argentina per le prossime sfide con Uruguay e Brasile

Entrambi i giocatori, infatti, sono stati convocati dal ct Lionel Scaloni per le prossime sfide dell’Argentina per qualificarsi al prossimo Mondiale contro Uruguay e Brasile. Dybala e Paredes, dunque, rappresenteranno la loro Nazionale in due sfide davvero importanti per ‘La Seleccion’.

La ‘Joya’, dunque, torna in Nazionale e questo è sicuramente un riconoscimento al grandissimo momento che sta vivendo con la Roma. Sia Paulo Dybala che Leandro Paredes sembravano essere destinati a lasciare la squadra giallorossa, ma con Claudio Ranieri alla guida del team capitolino è cambiato tutto.