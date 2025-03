Calciomercato Roma, è già chiusa: risposta immediata

Brusca frenata del club proprietario del cartellino del calciatore: le indiscrezioni parlano di un muro difficile da abbattere

Mentre impazza sempre di più la frenetica caccia al nuovo allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri nel 2025/26 – e con cui il club capitolino intende avviare una nuova era di successi – il Ds giallorosso Florent Ghisolfi sta lavorando alacremente anche sul fronte dei calciatori, che poi sono i protagonisti in campo – da portare a Trigoria.

Negli ultimi giorni vi abbiamo riferito, relativamente ai colpi in difesa diventati assolutamente necessari dopo l’ormai scontato addio di Mats Hummels, dell’interesse per Oumar Solet, il centrale dell’Udinese arrivato a costo zero in Friuli nello scorso gennaio e ora ambìto da diversi top club italiani ed esteri.

Stante la volontà del dirigente francese di mettere a segno un clamoroso doppio colpo prelevando dai bianconeri anche il bomber Lorenzo Lucca, la Roma batte altre piste per evitare di farsi trovare impreparata. E di dover magari, come fatto proprio lo scorso agosto, fare affrettati acquisti last minute in un ruolo delicato come quello di centrale difensivo.

Ecco che allora si è fatta bollente la pista che porta a Leonardo Balerdi, argentino e nazionale albiceleste nonché Capitano del Marsiglia, il club brillantemente condotto da Roberto De Zerbi. Il quale, peraltro, è uno dei tanti tecnici in orbita Roma.

Avendo, così riferiscono le indiscrezioni apparse perfino sulla stampa nazionale italiana, trovato l’accordo col calciatore per un trasferimento in Italia, si attendeva un qualche segnale dal club transalpino. La risposta è arrivata forte e chiara.

Balerdi alla Roma, il Marsiglia alza il muro: trattativa difficile

Dopo che il portale francese RMC Sport aveva già riferito come non fossero sufficienti 20 milioni – questa la valutazione fatta dalla Roma sul calciatore – per portare via Balerdi da Marsiglia, la società della Provenza ha reagito nei commenti riportati dal quotidiano locale ‘La Provence’.

“20 milioni di euro per Balerdi? Sì, è possibile, ma solo in cambio del suo dito del piede sinistro“, ha lasciato trapelare nell’etere la gloriosa società francese, gonfiando il petto di fronte alla sola possibilità che qualcuno voglia portar via il giocatore più rappresentativo – almeno a livello di status – dalla rosa.

Da notare, per sottolineare quasi l’arroganza con cui il Marsiglia ha risposto alle voci di mercato, che il sudamericano oltretutto non è nemmeno mancino. Come dunque a lasciar intendere che di milioni ne servirebbero almeno il doppio. Cifre che la Roma, oltre ad avere delle logiche difficoltà ad erogare, non riterrebbe e non ritiene consone al valore del pur affidabile difensore.