Accordo con la Roma: via libera De Zerbi

Filo diretto tra il club giallorosso e il rampante tecnico bresciano del Marsiglia: c’è l’accordo, è già arrivato il sì

Al netto di alcune trattative di mercato già avviate – tra ritorni di fiamma e nuovi obiettivi, il club giallorosso risulta molto attivo nelle ultime ore – a Trigoria l’attenzione è concentrata sulla figura del nuovo tecnico che prenderà il posto di Claudio Ranieri alla guida della squadra nella prossima stagione.

Dall’accordo che sembrerebbe esser stato già trovato con Vincenzo Montella fino alle mai tramontate piste che portano a Gian Piero Gasperini e a Carlo Ancelotti, i vertici dirigenziali del club capitolino devono ancora ufficializzare la loro scelta.

Tra i papabili candidati alla panchina della Roma resta in piedi anche l’affascinante ipotesi De Zerbi, il rampante tecnico dell’Olympique Marsiglia già accostato ai giallorossi in passato. Entrato nelle grazie anche del Milan e della Juve – che cambieranno i loro allenatori a fine stagione – l’ex manager del Brighton sta facendo un ottimo lavoro in Provenza, col club francese che, sebbene a distanza siderale dalla capolista PSG, occupa la seconda posizione in Ligue 1.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘ torna a fare il nome del giovane bresciano inserendolo in un discorso concernente i piani di mercato di Ghisolfi e Ranieri. Non si tratterebbe però, almeno apparentemente, di un assalto al suo profilo per ottenere suoi servigi, quanto di una sorta di ‘via libera’ che De Zerbi avrebbe dato alla Roma per lasciar andar via uno dei pilastri del suo schieramento difensivo.

Colpo dalla Francia, c’è il sì: lo ‘manda’ Dybala

26 anni, contratto fino al 2028, nazionale argentino con un passato nel Borussia Dortmund, prodotto del settore giovanile di quel Boca Juniors che di fatto potrebbe tentare ancora Leandro Paredes nonostante il recentissimo rinnovo con la Roma, Leonardo Balerdi è uno degli obiettivi di Ghisolfi per la difesa del prossimo anno.

‘Naturalmente’ a suo agio nella difesa a tre, il sudamericano può vantare un ottimo rapporto sia col succitato connazionale che con Paulo Dybala. Che avrebbe quasi caldeggiato il suo arrivo nella Capitale.

Munito di passaporto italiano, il calciatore era stato seguito senza troppa convinzione dalla Roma già nello scorso mercato di gennaio. Troppo elevati i costi per un’operazione di questo tipo a metà stagione. Nel prossimo mercato estivo però, tutto potrebbe cambiare. Il calciatore avrebbe già dato la sua disponibilità per un trasferimento nella squadra che si tingerebbe sempre più di albiceleste. Lo stesso De Zerbi non si opporrebbe ad una sua cessione: qualcuno sostiene addirittura che questo ‘via libera’ potrebbe addirittura essere un indizio anticipatario di un suo possibile matrimonio con la Roma…