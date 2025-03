Gasperini alla Roma, dalle parole ai fatti: cifre ufficiali e svolta record

Il tam tam mediatico riguardante la panchina della Roma sembra essere giunto al suo snodo decisivo. L’indizio non passa inosservato

Con un finale di stagione ancora tutto da scrivere e che potrebbe regalare spiragli importanti per Dovbyk e compagni, la Roma vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato per continuare a coltivare il sogno chiamato Europa. Il piazzamento finale della compagine giallorossa, va da sé, potrebbe incidere in maniera determinante anche nella scelta del prossimo allenatore. Scenario che, nonostante le smentite di facciata, continuare a tenere banco.

In un mosaico che si sta progressivamente componendo, i Friedkin si stanno muovendo su diverse piste. Pur avendo già raggiunto un accordo verbale con Montella, l’accordo con l’Aeroplanino non è stato ancora suggellato con il nero su bianco perché la Roma sta continuando a monitorare la situazione. Un altro profilo che definire caldo sarebbe solo un eufemismo è infatti quello che porterebbe a Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, che quasi sicuramente non continuerà la sua avventura in nerazzurro, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Finito un po’ dietro le quinte nella ricerca da parte della Juventus del successore di Thiago Motta, il tecnico italiano sarebbe stato uno dei pochi allenatori contattati direttamente o indirettamente dalla Roma. Apprezzamenti, messaggi di stima e reciproca promessa di tenersi aggiornati: questi – in sostanza – i passi di un matrimonio difficile da consumare ma non impossibile.

Calciomercato Roma, Gasperini nuovo allenatore? Le quote dei bookmakers

A rincarare la dose sull’argomento – in modo tutt’altro che banale – sono arrivati anche i bookmakers. Spesso ben informati su questo genere di situazioni, i betting analyst di Goldbet hanno cominciato a bancare il possibile trasferimento di Gasperini alla Roma a 2,25 volte la posta. Una quota che, oltre ad essere la più bassa presente nel listino, ha scalzato di gran lunga quella relativa alla possibile permanenza del tecnico in quel di Bergamo (che ora si trova a 4.50).

Sostanzialmente nel mezzo tra le due ‘posizioni’ si trova invece l’eventuale binomio Gasperini-Juventus: il ritorno del Gasp in bianconero si gioca infatti a quota 4, indizio indiretto di una pista che per adesso non ha spiccato il volo. Del resto, contrariamente a quanto lasciato suggerire dalle parole di Cristiano Giuntoli nel post partita di Fiorentina-Juventus, i bianconeri sono orientati a chiudere l’esperienza di Thiago Motta sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ prima della fine del campionato con Tudor primissimo nome per il cambio in corsa.