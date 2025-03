Calciomercato Roma, plusvalenza record e addio dopo 6 mesi: colpo bianconero

Nuova indiscrezione di mercato intorno al club giallorosso: Ghisolfi ha messo nel mirino il giocatore arrivato in Italia a costo zero

Ci sono società, nel campionato italiano, che fanno del meticoloso lavoro di scouting una sorta di bandiera. Di modus operandi che, negli anni, ha portato degli innegabili frutti sia sul campo che soprattutto in termini di bilancio societario, grazie alla valorizzazione di profili semi sconosciuti magari poi rivenduti a peso d’oro.

Il caso dell’Udinese è assolutamente emblematico in tal senso. Non si contano neppure, negli ultimi 10 anni almeno, i colpi fatti dalla famiglia Pozzo grazie ad un ottimo lavoro degli osservatori friulani. Alle volte basta un solo anno in maglia bianconera per scatenare l’interesse delle big, italiane ed estere. In altre circostanze, come quelle che vedono come protagonista un difensore francese classe 2000 arrivato da svincolato nello scorso gennaio, bastano solo sei mesi per salire alla ribalta delle cronache.

Davvero curiosa la storia del gigante transalpino ex Lione e Salisburgo, uno che ha trascorso tutta la scorsa estate in attesa di trovare una sistemazione incredibilmente mai arrivata. Poi, ecco l’Udinese. Che ha creduto nelle potenzialità del calciatore, accogliendo lo stesso tra le proprie fila già prima del possibile esordio in Serie A, arrivato poi il 4 gennaio scorso nello 0-0 dei friulani contro il Verona. Dopo 10 apparizioni nel massimo campionato, Oumar Solet ha conquistato davvero tutti. Anche la Roma.

Hummels addio, ecco l’erede: servono oltre 15 milioni

Come riferito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il club giallorosso sta guardando con molto interesse alla possibilità di ingaggiare il centrale difensivo, brillante in tutte le apparizioni con la maglia bianconera. Curiosamente il transalpino, dal suo arrivo in Italia, ha saltato solo il match con la Roma, perché squalificato dopo la doppia ammonizione rimediata contro il Como.

Il quotidiano rileva come già il Napoli, nel gennaio del 2024, era stato molto vicino ad acquistare il calciatore, poi rimasto in Austria. Dopo l’infortunio al bacino rimediato proprio nel dicembre del 2023, il trasferimento saltò. Così come, abbastanza incredibilmente, non si arrivò ad un accordo tra l’entourage del calciatore e il club della galassia Red Bull per il rinnovo del contratto in scadenza.

Arrivato dunque a zero ad Udine, il difensore ha mostrato subito le sue qualità, scatenando l’interesse di Ghisolfi sul connazionale. Lo stesso Napoli, in una sorta di ritorno di fiamma, si sarebbe riaffacciato su Solet, valutato ormai oltre 15 milioni dalla società bianconera. La plusvalenza record è lì solo da cogliere, per la famiglia Pozzo. La Roma invece si prepara all’assalto sul possente difensore, individuato come erede ideale del partente Mats Hummels.