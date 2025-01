Dall’Inter alla Roma, lampo improvviso: il blitz ribalta i piani

Accostato a Inter e Roma, il futuro del gioiellino potrebbe non essere in Serie A: come cambiano le carte in tavola

In una sessione invernale di calciomercato che potrebbe regalare spunti interessanti alla Roma, non sono pochi gli obiettivi cerchiati in rosso nella lista dei desideri della Roma. Oltre a rivitalizzare le corsie esterne con innesti mirati, infatti, i giallorossi vogliono puntellare anche l’attacco e la difesa. La ricerca di un vice Dovbyk si coniuga alla volontà di mettere le mani su un jolly polivalente in grado di rinforzare il pacchetto arretrato.

Per caratteristiche e margini di crescita, ad esempio, un profilo che stuzzica e non poco l’area tecnica giallorossa è quello di Marco Di Cesare. Il 22 enne difensore del Racing, come rivelatovi in tempi non sospetti da Asromalive.it, piace molto alla Roma, che si è vista respingere dal club argentino una prima offerta ufficiale. Tuttavia, quella giallorossa non è l’unica compagine che sta monitorando da vicino la situazione riguardante il ragazzo. In tempi e in modi diversi, infatti, per Di Cesare si è fatta viva anche l’Inter, tutt’altro che spaventata dalle richieste del Racing. Ricordiamo, infatti, come il difensore nativo di Mendoza (ma in possesso del passaporto italiano) abbia il contratto in scadenza nel 2027 all’interno del quale è stata inserita una clausola rescissoria che, sopraggiunto il 2025, passerà da 13 a 15 milioni di euro.

Calciomercato Roma, anche il Monterrey si inserisce nella corsa a Di Cesare

Gli ottimi segnali messi in evidenza anche nelle ultime uscite ufficiali hanno comunque rimpolpato il numero di pretendenti al difensore argentino. Secondo quanto riferito da Futbol Total, infatti, anche il Rayados de Monterrey avrebbe cominciato a tessere la tela per capire i margini di manovra.

Intenzionato a puntellare il reparto difensivo, il club messicano avrebbe contestualmente mosso i primi passi non solo per Di Cesare, ma anche per Valentín Gómez. Benché non si segnalino offerte concrete per il difensore che piace tanto alla Roma, le ultime indiscrezioni rappresentano comunque il segnale evidente dell’incide di gradimento che sta continuando a calamitare Di Cesare. Pur essendo state allontanate dal diretto interessato, le voci relative al possibile trasferimento del classe ‘2002 potrebbero continuare a regalare interessanti colpi di scena.