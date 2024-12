Dall’Inter alla Roma: prima offerta e risposta immediata | ESCLUSIVO

Emergono novità in merito ad uno degli obiettivi giallorossi più discussi delle scorse ore in vista della sessione di calciomercato invernale

Con un trionfo piuttosto agevole con il Lecce, la Roma di Claudio Ranieri non può dirsi di certo risolta, soprattutto alla luce di un piazzamento in classifica a dir poco modesto e delle numerose lacune dell’organico ancora da colmare nel corso della sessione di mercato invernale.

Difatti, nonostante un calciomercato estivo a dir poco altisonante durante il quale Florent Ghisolfi ha investito oltre cento milioni di euro, la rosa giallorossa è ancora falcidiata da una serie di mancanze piuttosto urgenti, tra le quali spiccano senza dubbio quella relativa al terzino destro – il popolo giallorosso fatica a considerare Zaki Celik un titolare degno – e al vice Dovbyk, le cui controverse prestazioni, ma soprattutto gli acciacchi fisici, hanno reso indispensabile la presenza di un sostituto di pregio, che possa evitare a Dybala di giocare novanta minuti da falso nueve e a Ranieri di schierare Eldor Shomurodov.

Vi è tuttavia un’esigenza meno plateale ma altrettanto significativa, che riguarda la fase difensiva. Ecco le ultime in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati delle scorse tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Calciomercato Roma, prima offerta per Marco Di Cesare

Considerata la rinomata versatilità tattica di Claudio Ranieri – il quale potrà passare senza soluzione di continuità da una difesa a tre ad una a quattro anche a partita in corso, come già avvenuto nel corso delle prime quattro partite collezionate da nuovo allenatore giallorosso -, all’organico giallorosso potrebbe fare particolarmente comodo avere un centrale difensivo in più, che possa sopperire agli eventuali acciacchi di Mats Hummels – le cui performance sono oramai ammirate da tutta la penisola calcistica – e Mario Hermoso.

🟡🔴 La #Roma ha presentato una prima offerta per Marco #DiCesare: il #Racing l’ha rifiutata, ma i giallorossi non mollano la presa nonostante la concorrenza di diversi club europei, #Inter compresa @calciomercatoit @asromaliveit1 #ASRoma — daniele trecca (@danieletrecca) December 9, 2024

Secondo quanto appreso da Daniele Trecca – direttore di asromalive.it – e successivamente comunicato sul proprio profilo X (Twitter), pare che la Roma abbia presentato una prima offerta al Racing Club per Marco Di Cesare.

Si tratta di un centrale difensivo classe 2002 italo-argentino, le cui prodezze sono divenute popolari nel Vecchio Continente calcistico, dove diverse società, tra cui l’Inter di Giuseppe Marotta, lo avrebbero inserito nei propri taccuini. L’offerta giallorossa sarebbe stata rifiutata, ma la Roma pare determinata a insistere per portarsi a casa un roseo prospetto. La cifra dell’offerta è ancora un mistero (si pensa tra parte fissa e bonus ad una somma intorno ai 10 milioni), ma il Racing pretende che arrivi una proposta vicina alla clausola fissata per il calciatore.