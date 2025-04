Ten Hag arriva a Roma, colpo di scena: blitz UFFICIALE

Non è affatto passato inosservato l’entrata dell’ex allenatore del Manchester United in un albergo della Capitale. Ecco cosa sta succedendo

Partita importante oltre ogni misura per la Roma quella in programma questa sera contro la Juventus. Definirlo uno spartiacque in ottica Champions sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Tuttavia, a calamitare l’attenzione mediatica negli ultimi minuti è stato anche un ‘arrivo’ piuttosto inaspettato nella Capitale.

Le telecamere di ‘Radio Manà Manà Sport’ hanno infatti ‘pizzicato’ Ten Hag entrare in un albergo di Roma. Visita di piacere o incontro programmato? Difficile dirlo. La stessa fonte non si sbilancia ed invita a seguire con molta attenzione la vicenda. Ricordiamo che l’allenatore olandese è stato esonerato dal Manchester United lo scorso 28 ottobre dopo il KO subito contro il West Ham. Ribaltone che si è materializzato a poca distanza dall’annuncio ufficiale del rinnovo di ten Hag con i Red Devils fino al 2026, maturato dopo i due successi in Coppa di Lega e in FA Cup (quest’ultima vinta battendo in finale i ‘cugini’ del Manchester City). Che il blitz a sorpresa nella Capitale possa essere il preludio ad un suo ritorno lampo in panchina?

Ten Hag ‘pizzicato’ in un albergo di Roma: tutti i possibili sviluppi

La questione diventa ancor più intricata se si prende in considerazione anche un altro aspetto. In vista della gara tra Roma e Juve sono attesi anche i Friedkin. La proprietà sta continuando a lavorare in vista dell’erede di Ranieri: ecco perché c’è chi – soprattutto sui social – ‘spinge’ ten Hag in giallorosso alla luce dell’ultimo blitz dell’olandese nella Capitale.

Sortita che, ricordiamolo, potrebbe non aver nulla a che fare con gli intrecci in casa Roma per la panchina. Non si può escludere, infatti, una toccata e fuga da parte dell’olandese per rilassarsi e godere la bellezza della città anche perché ten Hag non è mai stato un candidato ‘caldeggiato’ con forza in ottica Roma. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, i Friedkin appaiono orientati ad affidare le redini della panchina ad un tecnico esperto, che conosce molto bene la Serie A e capace di calarsi immediatamente nella nuova realtà. Ad ogni modo – come hanno ben insegnato gli ultimi anni in merito alla scelta riguardante la guida tecnica – le sorprese sono dietro l’angolo e nessuna soluzione può essere esclusa a priori. Staremo a vedere cosa succederà.